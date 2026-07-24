El riego del Camp del Morer de Oliva llega al pleno: el club de fútbol pide una toma de agua desde el polideportivo tras dos meses de "sequía"

El terreno de juego del Camp del Morer de Oliva, de césped artificial, no se riega desde el 26 de mayo, pero este es un problema que se arrastra desde hace meses cuando una inspección de Sanidad detectó que el agua utilizada no reunía las condiciones. Se regaba sacando el agua "sin tratar" de un pozo existente en el campo. "La inspección reveló que el agua tenía unas anomalías, hablamos de legionela, por lo que nos precintaron el pozo", asegura Enrique Sánchez, vicepresidente de la nueva junta directiva de la UD Oliva.

El mismo Sánchez explica que, en su día, la Conselleria de Sanidad "le comunicó al club que para regar sin problemas de salubridad hay que habilitar una sala de aguas con un depósito, un sistema de clorado, la bomba de extracción, un depósito de 25.000 litros, en definitiva con todo lo necesario", pero la anterior directiva hizo caso omiso y no solucionó el problema".

Cuando entra la nueva directiva y ante la orden sanitaria "yo mismo corto los tubos que conducían el agua del pozo hasta el campo para evitar cualquier riesgo", apunta Sánchez.

El vicepresidente destaca que "solicitamos presupuestos para hacer la sala de aguas y nos piden entre 40.000 y 60.000 euros, cantidad que la UD Oliva no puede asumir".

Ante la imposibilidad de acometer esta actuación, los nuevos dirigentes de la UD Oliva piden al ayuntamiento que habilite una conexión desde el pozo de agua del polideportivo municipal, cuyas instalaciones lindan con el Camp del Morer, hasta este campo. Sánchez explica que "se trata de hacer una zanja para la tubería de unos 80 metros con un presupuesto de 2.000-3.000 euros que sí puede costear la UD Oliva y ya tenemos el problema solucionado".

Primer equipo y afición de la UD Oliva han ascendido de categoría / Levante-EMV

Una cuba

Pero la UD Oliva se ha topado ante la negativa del ayuntamiento: "Me responden que la Confederación Hidrográfica del Júcar no les autoriza con el argumento de que, con el agua del pozo del polideportivo, solo se puede regar una parcela y no dos". El consistorio también ofrece regar El Morer con una cuba, hecho que cuestionan desde el club: "Si se puede sacar agua del pozo del polideportivo para llenar una cuba que después regará el Morer, por qué no se puede hacer directamente".

El vicepresidente desvela que "a partir de ese momento logramos la implicación en el tema del grupo municipal del PSOE en el ayuntamiento. La concejala, Ana Morell, pregunta sobre el tema a la CHJ y esta entidad le contesta por escrito que, provisional y temporalmente, sí es viable y posible la conexión al Morer con la tubería del pozo del polideportivo.

Esta última cuestión ha sido transformada en una moción que el grupo municipal socialista ha registrado para elevar a debate en el pleno del consistorio olivense previsto para el próximo jueves, día 30 de julio.

Por tanto y con el permiso de la CHJ, la UD Oliva espera que el pleno apruebe la ejecución de esta medida que podría ser para siempre, aunque la solución definitiva al problema sería construir la sala de aguas en el Morer.

Enrique Sánchez recuerda que de las buenas condiciones que presente el Camp El Morer se benefician unos 450 futbolistas de todas las edades. La Federación de Fútbol de la Comunitat Valenciana, propietaria del Camp El Morer, apoya las medidas que se adopten entre el club y el ayuntamiento.

Moción socialista

El Grupo Municipal Socialista pide con su moción que el Ayuntamiento de Oliva solicite, de manera inmediata, a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) la autorización temporal que permita garantizar el riego del Camp de Fútbol del Morer mientras se tramita la concesión definitiva que resuelva este problema de manera estable.

La iniciativa, según los socialistas, nace ante la preocupación por la situación que sufre la Unión Deportiva Oliva, una entidad histórica del municipio que desarrolla una tarea deportiva, educativa y social fundamental y que cuenta con una escuela de fútbol de más de 400 niños y niñas.

Para la portavoz suplente del Grupo Socialista, Ana María Morell, "lo que está en juego no es solo el mantenimiento de un campo de fútbol, sino la continuidad de un proyecto deportivo que forma centenares de jóvenes en los valores del esfuerzo, el respeto y el trabajo en equipo".

Una imagen de la instalación deportiva en Oliva / Levante-EMV

Sin gastos

La moción recuerda que la Unión Deportiva Oliva se ofreció a asumir íntegramente el coste de la infraestructura necesaria para conectar el sistema de riego con el pozo del Polideportivo Municipal, de forma que la solución no comporta ningún gasto para el Ayuntamiento.

Desde el Grupo Socialista se considera especialmente grave esta falta de iniciativa porque la misma Confederación Hidrográfica del Júcar ha confirmado oficialmente que sí existe una solución administrativa. En la respuesta remitida al Grupo Municipal Socialista, la CHX señala expresamente que es posible autorizar temporalmente este uso mediante el procedimiento previsto en el artículo 77 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico mientras se tramita una concesión definitiva que incluya tanto el Polideportivo Municipal como el Camp del Morer.

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Los socialistas lamentan que, ante esta posibilidad real, el gobierno municipal haya optado por la inacción y para plantear únicamente el riego con camiones cuba, una propuesta claramente insuficiente para garantizar el mantenimiento de una instalación deportiva utilizada diariamente por centenares de jóvenes.