El segundo hotel urbano de Gandia abrirá dentro de un año

El plan de obras del hotel Sofía, que promueve en el centro histórico de Gandia el grupo Vicky Foods con una inversión de 6 millones de euros, contempla derribar la actual fachada del edificio, que data de 1978 y albergó una tienda de muebles. No es la única reforma de calado, puesto que desde la primera planta también se ha creado un gran patio de luces, antes inexistente, y desde el que se distribuirán todas las habitaciones. El edificio, con seis plantas, es más alto que ancho, cosa que suponía una enorme dificultad para los arquitectos del proyecto, pero se ha podido buscar esta solución intermedia.

Con todo, la previsión es que este "hotel boutique", el segundo urbano que tendrá Gandia, esté plenamente operativo en agosto del año que viene. El establecimiento, que construye OCN, tendrá 45 habitaciones, y ofrecerá 90 plazas. Está situado en la calle dels Arcs, número 6, junto al ayuntamiento.

Este viernes ha habido una primera visita a las obras con la prensa a cargo del alcalde, José Manuel Prieto, los promotores del proyecto, Rafael Juan, y su hijo, Pablo Juan, representantes de la constructora, de los estudios de arquitectura Moratal Palomino y Arista, así como de la concejala de Turismo, Balbina Sendra, y la coordinadora general de Urbanismo, Maite Alonso.

El hotel se viene gestando desde hace un par de años, tiempo que ha costado tener todas las licencias. El proceso más largo ha sido con Patrimonio, de la Generalitat, al estar enclavado en un entorno protegido, y ante las intenciones de los promotores de renovar completamente la fachada, con el fin de sacar más balcones y ventanas a la calle.

Autoridades municipales con promotores y miembros de la constructora. / Natxo Francés

El hotel Sofía se dirigirá a un turista diferente al de "sol y playa", aquel que también quiere conocer el patrimonio del núcleo urbano, y el que acude por motivos de negocios. El sótano se aprovechará para crear una pequeña sala de reuniones y convenciones, aunque no será este el principal público del hotel. Otra novedad será su azotea, una "rooftop" con privilegiadas vistas a la Colegiata, al Palau Ducal o al río Serpis.

Desde el punto de vista arquitectónico el proyecto ha sido diseñado para integrarse plenamente en el entorno patrimonial del centro histórico. La intervención respetará los valores del enclave y recuperará elementos característicos de la fachada original mediante la incorporación de balcones corridos que evocan los voladizos existentes en el edificio anterior.

Las obras generarán actividad económica para empresas constructoras, instaladores, proveedores de materiales y profesionales de varios sectores, priorizando siempre que sea posible la contratación de empresas de la comarca.

Como curiosidad, el nombre del hotel, Sofía, es un homenaje a una de las dos hijas de Pablo Juan. La otra es Victoria, y esta también tiene otro hotel dedicado, que también gestiona la familia, en San Sebastián. La gestión del hotel será directa, por parte de la familia Juan, por tanto no la cederán a ningún operador.

Incentivo hotelero

Prieto explicó que los promotores se han beneficiado del llamado "incentivo hotelero" del ayuntamiento, una herramienta que permite ampliar la edificabilidad de los establecimientos hoteleros a cambio de la cesión de espacios verdes y dotacionales para la ciudad. Esta medida, aplicada inicialmente en la playa y extendida al casco urbano en 2024, precisó el alcalde, ha contribuido a movilizar en total más de 40 millones de euros de inversión privada en nuevos hoteles y reformas de establecimientos existentes.

“Cuando una empresa decide invertir en Gandia está enviando un mensaje muy claro: Gandia es una ciudad atractiva para la inversión. Nuestro compromiso es ofrecer seguridad jurídica, agilidad administrativa y acompañamiento porque los proyectos empresariales se puedan desarrollar con garantías”, subrayó el primer edil.

Por su parte, Pablo Juan agradeció el apoyo recibido por parte del ayuntamiento durante la tramitación del proyecto y destacó la importancia de esta inversión para la familia y para el grupo empresarial. “Es una apuesta por nuestra ciudad, por el turismo y por el desarrollo económico de Gandia. Estamos muy ilusionados con un establecimiento que tendrá también un importante uso empresarial y que contribuirá a generar actividad y empleo”, afirmó.