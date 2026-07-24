Teresa Borrás Perea se despide como fallera mayor de 2026: "Ha sido un privilegio llevar el nombre de Oliva cada día en mi corazón"

La Federació de Falles de Oliva ha programado para este sábado día 25 de julio a partir de las 20,30 horas en el Parc de l’Hort de la Bosca, el acto de despedida de Teresa Borrás Perea como Fallera Mayor de Oliva 2026.

Estarán presentes también las componentes de su corte de honor: Mar González Masquefa de la falla La Mar, Laura Fresneda Valls de la Falla Casa d’Alonso, Noa López Ferrando de la Falla L’Estació, Paula Parra Vida de la comisión de la Falla Institut, además de Cristina Grimaltos Cotaina y Ana Mascarell Alemany, ambas de la falla Conservatori.

La Fallera Mayor de Oliva 2026 ha señalado en su despedida oficial que "el privilegio más grande no ha sido llevar una banda, sino llevar Oliva en el corazón cada día de este año. Hoy cierro una etapa inolvidable, pero sé que una parte de mí continuará viviendo siempre en cada uno de los momentos que hemos compartido juntos".

Asistirán a la despedida las autoridades municipales, encabezadas por la alcaldesa de Oliva y presidenta nata de la Federació de Falles d’Oliva, Yolanda Pastor, el concejal delegado de Fiestas, Álvaro Sánchez, además de portavoces y representantes de todos los grupos municipales entre otros.

Así mismo, el acto contará con la presencia de los miembros de la Federació de Falles d'Oliva que preside Santiago García de la A.C. Falla Barri Sant Francesc, familiares, amigos y representantes de las seis comisiones falleras de la ciudad.

ADN fallero

Cabe recordar que Teresa Borràs Perea pertenece a la comisión de la Falla Conservatòri de Oliva. Su vinculación con las Fallas empezó en 2008, cuando se incorporó a la Falla Conservatori, una de las comisiones más jóvenes de Oliva. Desde entonces, Teresa se ha convertido en una figura clave dentro de su casal, participando activamente y asumiendo con responsabilidad varios roles que han contribuido al crecimiento de su comisión. Con su nombramiento, Conservatori veía por segunda vez en su historia como una de sus falleras se convertía en Fallera Mayor de Oliva.

Uno de los momentos más especiales de su recorrido fallero llegó en 2019 cuando formó parte de la Corte de Honor de Maria Morant, Fallera Mayor de Oliva. Aquella experiencia, vivida con gran emoción y gratitud, reforzó su vínculo con la fiesta y le despertó todavía más el sueño de representar un día a todo el colectivo fallero de la ciudad.

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El año 2023 fue proclamada fallera mayor de la Falla Conservatori, un cargo que ejerció con elegancia, proximidad y una gran capacidad de liderazgo. A causa de la singularidad de aquel ejercicio, marcado por desafíos excepcionales, la comisión decidió, de manera extraordinaria, volver a confiar en ella para repetir como máxima representante para el año 2024. Una muestra clara de la confianza y admiración que despierta entre sus compañeros.