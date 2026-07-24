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Xeraco recibe una subvención de 204.302,99 € de la Generalitat Valenciana para la mejora del Consultorio Médico Auxiliar de la playa

La partida económica principal se hará efectiva en los presupuestos del próximo año

Una mujer espera a la puerta del Consultorio Médico Auxiliar de la playa de Xeraco

Una mujer espera a la puerta del Consultorio Médico Auxiliar de la playa de Xeraco / Ajuntament de Xeraco

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Salva Talens

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Gandia

La Generalitat Valenciana ha concedido al Ayuntamiento de Xeraco una subvención de 204.302,99€ destinada a financiar las actuaciones de intervención arquitectónica del Consultorio Médico Auxiliar de la playa de Xeraco, dentro del programa de mejora de los consultorios auxiliares de atención primaria para los años 2026-2027. La subvención se distribuirá de la siguiente forma: 2026: 2.000 € y 2027: 202.302,99 €

Con esta inversión se rehabilitará y adecuará el edificio para corregir sus deficiencias constructivas, mejorar la accesibilidad, seguridad, salubridad y eficiencia funcional y ambiental, adaptándolo a la normativa vigente.

Desde el Ayuntamiento se valora muy positivamente esta inversión, dado que permitirá disponer de unas instalaciones más modernas, accesibles y adecuadas para la atención sanitaria.

Esta subvención es exclusivamente para la mejora del edificio y no determina el servicio asistencial ni el número de profesionales sanitarios.

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Por un mejor servicio

Por eso, desde el Ayuntamiento de Xeraco continuarán reclamando a la Conselleria de Sanidad un servicio médico de calidad, estable y suficiente, "una problemática que esta localidad arrastra desde hace muchos años", tanto en el consultorio de la playa como en el del pueblo, porque "los vecinos y vecinas merecen una atención sanitaria de calidad", según fuentes municipales.

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