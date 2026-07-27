El atleta de Bellreguard, Quique Llopis, suma su cuarto título consecutivo de campeón de España en los 110 metros vallas

Quique Llopis no falla y cumple con su papel de favorito conquistando su cuarto título consecutivo de Campeón de España de los 110 metros vallas en la jornada final de los Campeonatos de España Absolutos celebrados este fin de semana, del 24 al 26 de julio en Málaga.

Llopis no dio opción a sus rivales y se impuso con autoridad llevándose un nuevo duelo ante su máximo rival nacional, Asier Martínez. El de Bellreguard se alzó con el oro con una marca de 13.43 mientras la plata fue para Martínez con 13.66 y el bronce para Hugo Chapado, del Fent Camí Mislata, con 13.69.

Llopis superó sin problemas el último gran test antes del Campeonato de Europa que se celebra este mes de agosto en Birmingham y donde luchará por el título continental.

Era una de las pruebas más esperadas de la última jornada vespertina del Campeonato de España celebrado en Málaga. El valenciano no encontró rival y dominó la carrera desde una rapidísima salida de tacos. Solo tuvo algunas dificultades en el tramo final, tras perder velocidad en las últimas vallas, pero mantuvo con claridad la primera posición.

También bate a Asier en semifinales

El atleta saforense ya se había impuesto en la semifinal, precisamente por delante de Asier Martínez, mientras que en la primera ronda quedó segundo sin forzar.

Quique Llopis se siente cada vez más cómodo en el trono de los vallistas cortos. El atleta de Bellreguard, de 25 años, encadena su cuarto título consecutivo, su confirmación como líder de los 110 metros vallas, un hito que no se producía desde que Orlando Ortega (2016-2019), el subcampeón olímpico que este fin de semana, en Málaga, durante los Campeonatos de España, recibió un homenaje por su trayectoria.

El valenciano, todo un subcampeón del mundo ‘indoor’, dominó una final lenta. Llegó a Málaga después de superar unos problemas en los isquiotibiales que le han limitado mucho en los entrenamientos, sobre todo en las sesiones de calidad, con lo que el título es lo más importante de este fin de semana.

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Ahora tiene 15 días para afinar su puesta a punto con vistas al Europeo de Birmingham (del 10 al 16 de agosto). El valenciano, como es habitual, mantuvo la sangre fría a pesar del contratiempo. "No me pongo nervioso ni me agobio. Cuando no puedes hacer otra cosa, no vale la pena agobiarse. Ahora tengo tiempo de sobra para llegar competitivo al Europeo", explicó.