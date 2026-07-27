El Ayuntamiento de Oliva mejora la deteriorada glorieta entre la avenida Loygorri y el paseo de Juan Carlos I a la espera de la remodelación global de la zona

La actuación ha tenido un coste total de 5.749 €, a cargo del área municipal de Obras y Servicios y Parques y Jardines, puesto que solo se han tenido que comprar los materiales, porque la mano de obra ha sido municipal.

La obra de mejora de la deteriorada glorieta entre la avenida Loygorri y el paseo de Juan Carlos I ha consistido en el vaciado de la estructura interior de las fuentes alargadas y su acondicionamiento para poder acoger vegetación. También se ha reparado la infraestructura exterior de las fuentes y la glorieta y se han plantado varias especies, entre las cuales destaca el olivo en la anterior fuente redonda de la parte de Loygorri.

Historia

Hay que recordar que la glorieta de Loygorri se encontraba muy degradada. El proyecto original se ejecutó en 2006. Incluía 4 fuentes ornamentales, vegetación y zona para peatones. Tuvo un presupuesto de adjudicación de 442.684 €, aunque tuvo varios costes añadidos, superando al final los 628.000 €.

Su objetivo era mejorar la calidad urbana del enlace con el paseo y también la circulación de vehículos hacia la playa, en un punto de tráfico hasta el momento conflictivo. Pero pronto dejó de funcionar, según el informe municipal, por varias deficiencias estructurales, como por ejemplo fallada en el sistema de regulación electrónica y de las bombas del agua, instalación eléctrica defectuosa, falta de ventilación o fugas de agua en las balsas de las fuentes.

El Ayuntamiento de Oliva aprobó en 2019 un proyecto de mejora de la zona que ascendía a 218.007 €, que nunca se ejecutó. Se licitó, pero la adjudicación quedó desierta. Este proyecto consistía en el escombro de la glorieta, el desmontaje de las instalaciones y la creación de dos zonas verdes más dos fuentes ornamentales de lámina de agua.

Con esta actuación de 2026 una parte central del pueblo ha mejorado considerablemente su aspecto, con una solución sencilla que además ha creado un nuevo espacio verde en el centro de la ciudad.

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Valoración

Álvaro Sánchez, regidor de Obras y Servicios y Parques y Jardines del Ayuntamiento de Oliva: "El objetivo ha sido mejorar una zona que se encontraba muy degradada desde hace muchos años, y en el centro de la ciudad. Hemos querido hacer una actuación sencilla porque está pendiente la remodelación de esa parte del paseo, en los tramos de Juan Carlos I y de Gregori Maians, que también incluirá la glorieta, y esta obra era la opción más rápida y económica para arreglarla. De todas maneras, tengo que felicitar a los operarios de la Brigada porque sinceramente creo que han hecho un buen trabajo."