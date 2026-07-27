Carla Breco, del CA Safor Teika, y Joel Grau , del Vicky Foods Athletics, se imponen en la XXXV Volta a Peu a Simat

El IX Circuit Caixa Popular Safor Valldigna celebró este sábado, 25 de julio, festividad de Sant Jaume, su tercera prueba puntuable con la disputa de la XXXV Volta a Peu a Simat de la Valldigna, una de las carreras más históricas del circuito y una cita ya tradicional en la localidad.

Más de 900 corredores se dieron cita en la localidad de la Valldigna para completar un recorrido de 7 kilómetros, que volvió a combinar el paso por las principales calles del municipio con los caminos del término municipal, ofreciendo un trazado rápido, atractivo y con unas vistas privilegiadas del entorno natural que rodea la población.

En categoría masculina, la victoria fue para Joel Grau Camarena, del Vicky Foods Athletics, que cruzó la línea de meta con un tiempo de 22 minutos y 24 segundos. La segunda posición fue para César López Ibáñez, del CE La Vespa de Novetlé, con un registro de 22:36, mientras que su compañero de equipo Carles Badenes Colomina completó el podio con un tiempo de 22:54.

El podio masculino de la carrera de Simat de la Valldigna / Toni Deusa- La Noria fotografía

En categoría femenina, el triunfo fue para Carla Breco Sancho, del CA Safor Teika, que se llevó la victoria tras detener el cronómetro en 25 minutos y 56 segundos, en un emocionante final decidido por apenas tres segundos sobre Maria Isabel Ferrer Castell, del CC Camallaes Parsifal, que fue segunda con 25:59. El tercer puesto fue para Davinia Albinyana Teruel, también del CA Safor Teika, con un tiempo de 26:41.

El recorrido volvió a poner en valor algunos de los rincones más característicos de Simat de la Valldigna. Tras una primera parte urbana, los corredores se adentraron en los caminos del término municipal antes de regresar al casco urbano para completar una vuelta final, pasando por lugares tan emblemáticos como la Font Gran, el Llavador y diferentes calles del municipio, con las espectaculares vistas del Massís del Toro como telón de fondo.

La próxima cita, el 8 de agosto en Barx

Con esta tercera prueba, el IX Circuit Caixa Popular Safor Valldigna continúa consolidándose como uno de los grandes referentes del atletismo popular de la Comunitat Valenciana, reuniendo cada semana a cientos de corredores y corredoras en los diferentes municipios de la Safor y la Valldigna.

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La próxima cita del Circuit será la XVII Volta-Cross a Barx, que se disputará el sábado 8 de agosto sobre un exigente recorrido de 8.476 metros, uno de los más atractivos y montañosos del calendario. Las inscripciones para la prueba de Barx permanecen abiertas a través de la web de Crono4Sports.