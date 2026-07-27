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Daimús recuerda a los propietarios de solares que es obligatorio tenerlos limpios de vegetación y residuos: Puede haber sanciones desde los 750 € hasta los 3.000 €

El consistorio insiste en el artículo 8 de la odenanza municipal porque un pueblo más limpio y sostenible es cosa de todas y todos

Una zona de varios solares urbanos a los que se refiere el Ayuntamiento de Daimús

Una zona de varios solares urbanos a los que se refiere el Ayuntamiento de Daimús / Levante-EMV

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Redacción Levante-EMV

Gandia

El Ayuntamiento de Daimús vuelve a la carga con el artículo 8 de la ordenanza reguladora de la limpieza de solares urbanos y otros terrenos del término municipal de Daimús, BOP 28/09/2023.

Por este motivo, el consistorio recuerda a los propietarios de parcelas urbanas que es obligatorio mantenerlas en condiciones de seguridad y limpias de residuos y vegetación no controlada que pueda alimentar o albergar animales o plantas portadores o transmisores de enfermedades o producir malos olores.

Además, las vallas vegetales y plantaciones inferiores de parcela deberán de mantenerse de forma que no invadan el dominio público y no perjudiquen o dificulten el paso de los peatones por las aceras.

Hay que recordar, también, que según el artículo 20 de la Ordenanza reguladora de la limpieza de solares urbanos y otros terrenos del término municipal de Daimús, las parcelas que se encuentran clasificadas como suelo no urbanizable de cualquier tipo, o de suelo urbanizable no programado y linden con suelo urbano residencial consolidado o no, tendrán que mantenerlos desbrozados, en una franja de 3 metros de ancho respecto del límite con el suelo urbano.

Parcelas rústicas

El incumplimiento estas circunstancias pueden ser motivo de sanción en atención en el artículo 141 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases de Régimen Local.

Las sanciones que se impondrán a los infractores pueden oscilar desde los 750 € para el caso de sanciones leves hasta los 3.000 en los casos de sanciones graves.

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Desde el ayuntamiento también se dirigen a los propietarios de parcelas rústicas para indicarles la importancia de mantener sus huertos y fincas limpias y salubres. El objetivo es evitar incendios, disminuir plagas y menguar espacios que faciliten la presencia de jabalíes.

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