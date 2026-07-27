El Estiuvers traslada de la Galería Dorada al Patio de Armas del Palau Ducal de Gandia el recital de clausura después de agotar todas las plazas en 24 horas

Èxito total. El Estiuvers ha decidido trasladar el recital de clausura del domingo 2 de agosto de la Terrassa de la Galería Dorada al Patio de Armas del Palau Ducal de Gandia con el objetivo de abrir el acto a toda la ciudadanía.

Y es que las reservas para el acto se agotaron en solo 24 horas desde la apertura de las inscripciones, hecho que puso de manifiesto el gran interés que ha despertado esta edición dedicada a Josep Piera.

Ante esta respuesta, la organización, en coordinación con el Palau Ducal, ha optado para trasladar el recital a un espacio de mayor capacidad porque cualquier persona pueda asistir, sin necesidad de reserva.

El recital empezará aproximadamente a las 20.20 horas y contará con la participación de Marc Granell, Sebastià Alzamora y Marina Alegre, que cerrará el festival con una performance creada a partir de Mèl-o-drama de Josep Piera.

La clausura será el domingo 2 de agosto en Gandia / Levante-EMV

Las plazas para la visita guiada al Palau Ducal también se han agotado. Aun así, las personas interesadas pueden continuar escribiendo a la organización para incorporarse a la lista de espera en caso de que se produzca alguna baja.

Las personas que ya disponen de reserva recibirán durante los próximos días un correo electrónico con el horario asignado, puesto que la visita se dividirá en dos grupos, así como con todas las indicaciones de acceso.

La quinta edición del Estiuvers empezará el viernes 31 de julio en la Cova del Parpalló zapador con un recital de Enric Casasses y Eduard Marco Escamilla, acompañados por la música de Peter Connolly, después de una visita guiada al yacimiento prehistórico.

El 1 de agosto el festival continuará en el Castell de Bairén con Josep Pedrals y Odile Arqué. En este caso, el recital se hará en un formato especialmente íntimo, sin micros ni equipo de sonido, aprovechando la acústica natural del espacio y la proximidad entre los poetas y el público. Tanto en la Cova del Parpalló como en el Castell de Bairén son actividades de acceso libre hasta completar el aforo.

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La organización agradece la excelente acogida que está recibiendo esta quinta edición del Estiuvers y celebra poder hacer llegar este homenaje a Josep Piera a un público todavía más amplio.