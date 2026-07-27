Gandia recurrirá ante los tribunales la "desproporcionada subida" del canon de Costas de València que afecta a terrazas y quioscos de la playa

La Junta de Gobierno Local de Gandia ha aprobado la interposición de un recurso contencioso-administrativo contra la resolución de la Demarcación de Costas de València que incrementa el canon de ocupación del dominio público marítimo-terrestre que tienen que abonar determinadas actividades económicas situadas al litoral, como por ejemplo terrazas, quioscos y establecimientos de primera línea de playa.

La portavoz del Gobierno local, Balbina Sendra, ha explicado que el consistorio considera que esta subida, que en algunos casos llega al 300 % respecto del ejercicio anterior, es "desproporcionada" y no está bastante justificada.

Según ha detallado, el canon se aplica anualmente a las actividades con ánimo de lucro que ocupan dominio público marítimo-terrestre. Sin embargo, la actualización realizada para 2026 supone incrementos muy significativos que afectan tanto el Ayuntamiento como el tejido empresarial de la ciudad. "Consideramos que esta subida no está motivada y que genera un perjuicio importante", ha dicho Sendra.

La responsable municipal ha recordado que el Ayuntamiento de Gandia presentó alegaciones por las que solicitaba que cualquier actualización se realizara de manera progresiva, especialmente teniendo en cuenta que estos importes no se habían modificado desde los años 2015 y 2016. Ante la falta de respuesta por parte de Costas de València, el Gobierno local ha decidido acudir a la vía judicial.

Sendra ha advertido que el incremento repercute directamente en las cuentas municipales y también en los negocios afectados, puesto que parte de estos costes acaban trasladándose a los establecimientos que desarrollan su actividad en el frente marítimo.

La medida afecta principalmente las terrazas laterales autorizadas durante la temporada estival junto a los quioscos de playa y las terrazas de los establecimientos de primera línea, instalaciones que dependen de la autorización y regulación de Costas.

Más acuerdos de Gobierno

Por otro lado, en la misma sesión, la Junta de Gobierno Local ha aprobado la concesión de las becas de asistencia para las personas participantes en los itinerarios formativos del proyecto NeXos, una iniciativa financiada por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.

En total se han concedido 35 becas por un importe global de 26.350 euros. De estas, 15 corresponden al itinerario de fontanería, 10 al de patronazgo y confección y otros 10 al de pescador-pescadora y marinero-marinero.

Emerge Forestal

Por su parte, la portavoz Esther Sapena ha informado que el Ayuntamiento ha solicitado a Labora una subvención de 82.504 euros dentro del programa Emerge Forestal, destinada a la contratación de personas desocupadas para realizar trabajos de prevención de incendios forestales.

"Estamos viendo la importancia que tiene invertir en prevención ante los incendios que se están produciendo en diferentes puntos del territorio y el Ayuntamiento de Gandia no podía quedarse al margen de este tipo de programas", ha afirmado.

Deportes

Además, se ha aprobado una subvención directa de 5.000 euros al Club de Tenis Gandia para la organización de torneos oficiales nacionales e internacionales durante 2026, así como una ayuda de 25.000 euros a la Sociedad Excursionista de la Safor para la celebración de la quinta edición de la Feria de la Montaña de la Safor.

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Vivienda

Finalmente, la Junta de Gobierno Local ha dado luz verde al listado provisional de personas admitidas y excluidas para la adjudicación en régimen de alquiler asequible de cinco viviendas municipales situados en la calle Magistrado Catalán, 33.