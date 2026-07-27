Gandia rompe la estacionalidad del mercado laboral: ya hay oportunidades de empleo durante todo el año

Gandia está experimentando un cambio estructural en su mercado laboral. Durante muchos años la evolución del empleo estuvo muy condicionada por la temporada turística, pero hoy, y sobre todo desde 2023, se observa una dinámica más estable y menos dependiente de las actividades estacionales.

Este comportamiento más regular "evidencia una economía más diversificada, resiliente y capaz de generar oportunidades durante todo el año", según pusieron de manifiesto este lunes en rueda de prensa el alcalde, José Manuel Prieto, y el concejal de Hacienda, Salvador Gregori, en una rueda de prensa para hacer un balance semestral de los datos del paro registrado.

En cuanto a los indicadores del mercado laboral correspondientes al primer semestre de 2026, “confirman una tendencia consolidada de creación de empleo, reducción del paro y fortalecimiento de la economía local”.

El mes de junio finalizó con 99 personas desempleadas menos. Además, de los seis primeros meses del año, en cuatro se ha registrado una reducción del paro. “Más allá del resultado de un mes concreto, lo importante es la tendencia, y esa tendencia es claramente positiva”, señaló.

El alcalde destacó que Gandia ha logrado en junio la cifra de paro más baja de los últimos 18 años. Un dato que, según remraca, cobra todavía más relevancia si se tiene en cuenta el crecimiento demográfico experimentado por la ciudad durante la última década.

Evolución del número de parados en Gandia. / Levante-EMV

“Hoy somos una ciudad con más habitantes, más actividad económica y, a pesar de esto, con menos personas en situación de empleo”, afirmó. Desde junio de 2023, el paro se ha reducido en 943 personas, hecho que supone un descenso del 17,2%. Esta evolución sitúa Gandia como el segundo municipio de más de 45.000 habitantes de la Comunitat Valenciana donde más ha bajado, superando en cuatro puntos la media de las grandes ciudades valencianas.

También destacó la evolución positiva del paro entre las personas de entre 25 y 44 años, consideradas el núcleo central del mercado laboral. En este colectivo, el paro ha descendido un 20,9% desde el inicio de la legislatura y más de un 60% respecto a 2015.

Récord histórico de afiliaciones

Junto con la evolución del paro Prieto puso en valor los datos de afiliación a la Seguridad Social, que considera “el mejor indicador que se está creando empleo real”. Así, junio cerró con 1.142 afiliaciones más que en el mismo mes del año pasado, cosa que supone un incremento próximo al 5 %. Se trata también del mejor dato de afiliación registrada en un mes de junio durante los últimos 18 años.

Desde el inicio de la legislatura Gandia suma 2.985 afiliaciones más a la Seguridad Social, un incremento del 13,3 %. Además, la ciudad ha superado por primera vez en muchos años la barrera de las 25.000 personas afiliadas, con previsiones de acercarse a las 26.000 durante el mes de julio.

Prieto atribuye estos resultados al esfuerzo conjunto de trabajadores, empresas y sectores productivos, así como a un clima de confianza que favorece la inversión y la actividad económica: “Gandia es hoy una ciudad de oportunidades, atractiva para invertir, emprender y generar ocupación”.

Ayuntamiento estable

Por su parte, Salvador Gregori precisó que la confianza se construye desde la estabilidad financiera municipal, y destacó indicadores como la reducción de la deuda, los remanentes positivos de tesorería, el cumplimiento de la estabilidad presupuestaria y un periodo medio de pago a proveedores situado habitualmente entre los 14 y los 16 días, aproximadamente la mitad del máximo legal permitido.

Gregori recordó que el ayuntamiento cerrará el ejercicio con 102 millones de euros menos de deuda que en 2015, pasando de cifras superiores a los 350 millones a situarse alrededor de los 248 millones de euros. Esta reducción representa cerca de un 30 % menos de endeudamiento y ha permitido disminuir la deuda por habitante desde aproximadamente 5.000 euros hasta unos 3.000 euros, cosa que supone una reducción próxima al 37 %.

También destacó el impacto positivo que están teniendo las inversiones públicas y privadas en marcha en la ciudad, como la construcción del hotel Sofía o el futuro Centro de Investigación en Tecnología para las Ciencias del Mar, además de otros proyectos que, según avanzó, se concretarán después del verano.

Pero estos buenos resultados, según el alcalde, no tienen que conducir a la complacencia. “Mientras haya una sola persona desocupada, las administraciones continuaremos teniendo un reto por delante”, afirmó. Añadió que el Ayuntamiento de Gandia está funcionando "n hora y con orden" y esto "también es positivo para la economía y para las empresas”.