Gandia se sumará al Any Jaume I con una programación cultural y divulgativa

El Ayuntamiento de Gandia prepara una programación especial para sumarse al Any Jaume I, que se celebra este 2026 para conmemorar el 750 aniversario de la muerte del rey conquistador y fundador del Reino de València.

Durante los últimos meses los departamentos municipales de Patrimonio, Cultura y Bibliotecas han trabajado de manera coordinada con la Universitat de València y el CEIC Alfons el Vell han trabajado en el diseño de una programación que se presentará próximamente y que convertirá esta efeméride en una oportunidad para redescubrir su legado.

La voluntad municipal es ir más allá de una conmemoración histórica, puesto que se quiere aprovechar para poner en valor el patrimonio, la cultura y la memoria compartida.

Así, se combinarán actividades divulgativas, académicas, culturales y educativas con el objetivo de acercar la figura de Jaume I desde una mirada contemporánea para invitar la ciudadanía a redescubrir un legado que continúa presente en el patrimonio, la lengua, en el paisaje y en la memoria colectiva. "La conmemoración pretende generar conocimiento, fomentar la participación y reforzar el vínculo entre la ciudadanía y su patrimonio, entendiendo que conservarlo no es solo proteger aquello que hemos heredado, sino mantener vivo un legado que continúa inspirando nuestro presente y nuestro futuro", afirmaron fuentes municipales.

La programación, que se desarrollará a partir de octubre, incluirá exposiciones, conferencias, conciertos, visitas guiadas y teatralizadas, itinerarios patrimoniales y literarios, así como unas actividades didácticas destinadas en los centros educativos y en la Xarxa Municipal de Biblioteques.

En Gandia el rey Jaume I tiene dedicada una de las principales plazas del centro histórico, popularmente conocida como "dels colomets", por la cantidad de palomas que se concentra. Mientras tanto, en la capital, València, continúa el debate sobre cambiar el nombre al futuro bulevar Federico García Lorca por el de Jaume I.