Todas las líneas de bus de Gandia tendrán una lanzadera entre Renfe y el hospital

El proyecto del nuevo transporte público de Gandia sigue avanzando. La concejala de Movilidad, Lydia Morant, y la concejala de Medio Ambiente, Alícia Izquierdo, informaron que este jueves se elevarán a comisión municipal los documentos que permitirán culminar la fase técnica del futuro contrato, tras haber finalizado el periodo de exposición pública y haberse resuelto las alegaciones presentadas.

Morant matizó que este trámite no supone todavía la adjudicación del servicio, sino la finalización de una etapa clave para definir cómo será el transporte público de Gandia durante los próximos 15 años. La regidora añadió que el proceso de participación pública ha permitido mejorar el proyecto inicial, incorporando nuevas prestaciones y aclarando aspectos que ya estaban previstos.

Una de las novedades incorporadas es el refuerzo de la conexión con el hospital Francesc de Borja, una de las demandas más reiteradas por la ciudadanía. Para hacerlo posible el proyecto incorpora una nueva línea lanzadera que conectará directamente la estación de Renfe con el hospital, la zona comercial, el polígono Benieto y, los domingos, el cementerio. De este modo, todas las líneas confluirán en la estación como gran nodo de intercambio, facilitando los desplazamientos desde cualquier punto de la ciudad y evitando recorridos innecesarios dentro del casco urbano.

La mejora de la conexión con el centro hospitalario ha sido una de las cuestiones más planteadas durante la exposición pública. “Estamos hablando de una infraestructura sanitaria que genera miles de desplazamientos cada semana y que tiene que ocupar un lugar prioritario dentro del sistema de transporte urbano”, manifestó Morant.

La responsable de Movilidad explicó que la nueva lanzadera permitirá optimizar la red de transporte. “Todas las líneas confluirán en la Renfe y desde allí se articulará una conexión directa con el hospital, lo cual permitirá desplazamientos más eficientes desde cualquier punto de la ciudad”, indicó.

Por otra parte, señaló que la esencia del proyecto se mantiene. "Continuamos apostando por un servicio renovado, con una flota de vehículos 100% eléctricos, tecnología aplicada a todos los elementos del contrato y una mejora significativa de las frecuencias".

Tarifas

Otra de las mejoras destacadas es la incorporación de un sistema tarifario más social, diseñado para facilitar el acceso al transporte público a un mayor número de usuarios. El nuevo modelo contempla la creación de nuevos títulos de transporte y la adaptación de los bonos existentes a diferentes perfiles, incorporando ventajas para personas con discapacidad, personas paradas y familias numerosas, además de mantener las bonificaciones ya previstas para estudiantes y jubilados.

Así mismo, se crearán abonos turísticos de 24 horas y 48 horas que permitirán utilizar todas las líneas de la red, facilitando el uso del transporte público por parte de visitantes y turistas.

El proyecto también recoge de manera exprés la gratuidad de los transbordos entre líneas durante un periodo determinado, una medida que ya estaba contemplada inicialmente pero que ahora queda reflejada con más claridad en la documentación técnica y económica.La finalidad es convertir el transporte urbano en un sistema integrado, permitiendo a los usuarios cambiar de línea sin penalización económica y optimizando los desplazamientos por toda la ciudad.

Morant puso en valor el proceso de participación ciudadana desarrollado durante la exposición pública. Según explicó todas las propuestas recibidas han sido analizadas y respuestas individualmente.

“No todas las propuestas presentadas podían incorporarse. En algunos casos porque ya estaban previstas en el mismo proyecto, en otros porque pertenecen al futuro pliego de condiciones y no al proyecto técnico, y en otros porque alteraban el equilibrio económico o funcional del modelo diseñado”, dijo.

Las mejoras introducidas durante la tramitación han obligado a actualizar el estudio económico que acompaña el proyecto. En este sentido, la aportación municipal anual prevista pasa de los 366.000 euros iniciales a aproximadamente 380.420 euros, una modificación que el Gobierno local considera asumible y coherente con la ampliación de prestaciones y servicios incorporados.

Próximos pasos

Una vez superada esta fase técnica, el Ayuntamiento continuará la tramitación administrativa hasta la aprobación definitiva de la documentación y la posterior redacción y aprobación de los pliegos que permitirán licitar el nuevo contrato.

El objetivo del Gobierno local es que Gandia disponga durante el primer semestre del año próximo de un servicio de transporte público moderno, eficiente, sostenible y preparado para responder a las necesidades actuales y futuras de la ciudad.

Por su parte, Alícia Izquierdo destacó que el nuevo modelo de transporte supondrá “un antes y un después para la ciudad de Gandia”, puesto que responde a una visión de movilidad más moderna, sostenible e inclusiva. La primera teniente de alcalde quiso agradecer el trabajo realizado por el Departamento de Movilidad en el diseño del proyecto y subrayó que la nueva red se ha concebido pensando en las necesidades de toda la ciudadanía.

Para Izquierdo la renovación de la flota y la implantación de sistemas inteligentes de gestión “representan un cambio total en la movilidad y el transporte público de la ciudad”.