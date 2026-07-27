El origen de la música de banda en Piles: Manel Arcos presenta el libro de los documentos fundacionales

El Restaurante Brisa del Mar de Piles acogerá el viernes 7 de agosto, a las 20.30 horas, la presentación del libro "La música de banda a Piles: els documents fundacionals (1872-1893)", del periodista e investigador histórico olivense Manel Arcos i Martínez. La música de banda a Piles recupera una parte muy valiosa de la memoria cultural del municipio y, a la vez, tributa un más que merecido homenaje a los setenta y ocho pioneros de la música de banda de esta localidad de la Safor.

Desde 1983, la Agrupación Artístico-Musical Santa Bàrbara de Piles es la heredera de las sociedades musicales que hubo antiguamente en el municipio, como es el caso de las cuatro que se fundaron en el siglo XIX, entre 1872 y 1893.

Y es que, semanas atrás, Manel Arcos descubrió una serie de documentos que demuestran que las primeras referencias a la música de banda en Piles se remontan en la primavera de 1872, hace ahora 154 años. En concreto, se trata de cuatro escrituras extendidas en diferentes notarías de Oliva. Gracias a estos documentos, ahora se sabe cuáles fueron los promotores de las primeras asociaciones musicales que se crearon en la población y, incluso, se pueden poner nombre a sus músicos.

Archivo Municipal de Gandia

Según la información extraída de los protocolos notariales conservados en el Archivo Histórico de Gandia, en el ámbito comarcal, la música de banda empezó a manifestarse en 1836, hace ahora 190 años, en Xeresa. Posteriormente, llegó a Rafelcofer (1840), Bellreguard (1840), l'Alqueria de la Comtessa (1841), la Font d'en Carròs (1841), Gandia (1843), Daimús (1844), Oliva (1861), el Real de Gandia (1871), Piles (1872), Miramar (1873) y Benipeixcar (1886).

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En cuanto a Piles, el convenio musical más lejano en el tiempo fue subscrito 111 años antes de que la Agrupación Artístico-Musical Santa Bàrbara se estrenara en público. La escritura en cuestión fue otorgada en la notaría de Luis García y Roselló el 9 de mayo de 1872. Aquel día quedaba constituida la Banda de Música de Roser de Piles y, a la vez, se establecían las bases de la primera escuela de música, en aquel momento llamada «academia».