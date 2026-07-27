El PP de Gandia celebra una cena de verano "histórica": "Vamos a ganar las próximas elecciones y vamos a abrir la mejor etapa de la historia de esta ciudad"

El Partido Popular de Gandia celebró en la plaza de la Marina del Grau este fin de semana su tradicional Cena de Verano, que reunió a más de 700 personas bajo el lema "Dale aire al cambio", en una demostración de fuerza del proyecto que lidera Víctor Soler.

La cena de este año contó con la presencia del secretario general del PPCV, Carlos Gil, el presidente del Partido Popular de la provincia y Diputación de Valencia, Vicent Mompó, y la secretaria general provincial y vicepresidenta segunda de la Diputación de Valencia, Reme Mazzolari, además de numerosos alcaldes, diputados, cargos públicos y representantes de la sociedad civil.

Durante su intervención, el presidente del Partido Popular de Gandia, Víctor Soler, reafirmó su compromiso de "recuperar Gandia" tras "cuarenta años de socialismo” que, lamentó, "han convertido nuestra ciudad en la cuna del sanchismo".

Críticas al PSOE

En ese sentido, criticó el abandono que, a su juicio, sufre la ciudad por parte del Gobierno de España y señaló directamente a la ministra y exalcaldesa Diana Morant por "haber dado la espalda a Gandia".

Además, responsabilizó al alcalde socialista, José Manuel Prieto, por "ceder a los intereses de sus jefes en Madrid para utilizar el Ayuntamiento como una agencia de colocación de aquellos que tienen carnet socialista, en lugar de resolver los verdaderos problemas de los vecinos, como la vivienda, la inseguridad o la falta de limpieza. Ellos han demostrado que han puesto los intereses del Partido Socialista por delante de los intereses de Gandia".

El presidente del PP y de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó, apoya a Víctor Soler / PP Gandia

Soler agradeció la asistencia de los más de 700 participantes y aseguró que "frente a las escasas 200 personas que hace apenas unas semanas reunieron José Manuel Prieto y Diana Morant, hoy somos más de 700 personas que creemos en el cambio y demostramos que el cambio en Gandia ya es imparable".

El líder popular quiso también reivindicar el papel del Grau de Gandia, asegurando que "con un gobierno del Partido Popular, el Grau volverá a tener la importancia que merece y dejará de ser un barrio olvidado por el socialismo".

Por último, Soler hizo un llamamiento a todos los gandienses para sumarse a "un proyecto transversal, abierto y centrado en las personas, capaz de unir a vecinos de distintas sensibilidades con un único objetivo: abrir la mejor etapa de la historia de Gandia".

Los altos cargos respaldan a Soler

Por su parte, el presidente del PPCV, Carlos Gil, trasladó el respaldo de todo el Partido Popular de la Comunitat Valenciana al proyecto de Víctor Soler y aseguró que "frente a cuarenta años de abandono socialista, el Partido Popular va a dar a Gandia el apoyo que merece". "Una Gandia mejor significa también una Comunitat Valenciana mejor", afirmó.

El presidente provincial, Vicent Mompó, destacó el trabajo que Víctor Soler y todo su equipo vienen realizando durante los últimos años. "La pasión de Víctor por Gandia se nota. Está recorriendo la ciudad, escuchando a los vecinos y construyendo una alternativa sólida para abrir una nueva etapa", señaló, poniendo en valor además el peso estratégico de Gandia dentro de la provincia de Valencia.

Víctor Soler saluda a los asistentes a la cena de verano del PP de Gandia / PP Gandia

La velada concluyó con un ambiente festivo en el que Víctor Soler recorrió las mesas saludando personalmente a los asistentes y agradeciendo el respaldo recibido.

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Al finalizar el acto, el presidente del Partido Popular resumió la noche con un mensaje claro: "Hoy hemos demostrado que este proyecto está más vivo que nunca. Vamos a ganar las próximas elecciones y vamos a abrir la mejor etapa de la historia de Gandia."