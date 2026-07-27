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Y ya van siete fichajes: El base Fabio David Santana Rosales, nuevo jugador de Proinbeni Units Pel Bàsquet Gandia para la temporada 2026-2027

Acumula un total de 334 partidos en competiciones FEB, además de 60 encuentros en la Liga Endesa

El nuevo jugador de Proinbeni UpB Gandia, en un partido

El nuevo jugador de Proinbeni UpB Gandia, en un partido / UpB Gandia

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Salva Talens

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Gandia

Fabio Santana (Las Palmas de Gran Canaria, 9/6/1992 - 1,88 cm) se convierte, a sus 34 años, en el séptimo fichaje del conjunto de Proinbeni UpB Gandia dirigido por Alejandro Mesa y Manu Herrera para afrontar la temporada 2026/27 en la Liga de Segunda FEB y la Copa de España.

Se trata de un contrastado y experimentado base formado en la cantera del CB Gran Canaria, con el que debutó en Liga Endesa. Posteriormente, pasó a jugar en las filas del Araberri y tras dos campañas en LEB Oro con Oviedo regresó a la máxima competición de la mano de Basket Zaragoza para después sumar dos campañas más en Liga Endesa con Gran Canaria donde disputó la Eurocup.

Mucha experiencia

A lo largo de su carrera ha defendido la camiseta de clubes de referencia como CB Almansa, Lleida y CB Morón en Primera FEB, aportando siempre dirección de juego, experiencia y liderazgo desde la posición de base.

En la temporada 2024-2025 militó en el CB Morón, en Primera FEB, mientras que en la campaña 2025-2026 formó parte del CB Valle de Egüés, en Segunda FEB.

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En su dilatada trayectoria acumula un total de 334 partidos en competiciones FEB, además de 60 encuentros en la Liga Endesa, cifras que avalan su experiencia y conocimiento del baloncesto profesional español.

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