Y ya van siete fichajes: El base Fabio David Santana Rosales, nuevo jugador de Proinbeni Units Pel Bàsquet Gandia para la temporada 2026-2027
Acumula un total de 334 partidos en competiciones FEB, además de 60 encuentros en la Liga Endesa
Fabio Santana (Las Palmas de Gran Canaria, 9/6/1992 - 1,88 cm) se convierte, a sus 34 años, en el séptimo fichaje del conjunto de Proinbeni UpB Gandia dirigido por Alejandro Mesa y Manu Herrera para afrontar la temporada 2026/27 en la Liga de Segunda FEB y la Copa de España.
Se trata de un contrastado y experimentado base formado en la cantera del CB Gran Canaria, con el que debutó en Liga Endesa. Posteriormente, pasó a jugar en las filas del Araberri y tras dos campañas en LEB Oro con Oviedo regresó a la máxima competición de la mano de Basket Zaragoza para después sumar dos campañas más en Liga Endesa con Gran Canaria donde disputó la Eurocup.
Mucha experiencia
A lo largo de su carrera ha defendido la camiseta de clubes de referencia como CB Almansa, Lleida y CB Morón en Primera FEB, aportando siempre dirección de juego, experiencia y liderazgo desde la posición de base.
En la temporada 2024-2025 militó en el CB Morón, en Primera FEB, mientras que en la campaña 2025-2026 formó parte del CB Valle de Egüés, en Segunda FEB.
En su dilatada trayectoria acumula un total de 334 partidos en competiciones FEB, además de 60 encuentros en la Liga Endesa, cifras que avalan su experiencia y conocimiento del baloncesto profesional español.
Suscríbete para seguir leyendo
- Malestar entre los vecinos del Mercat del Prado de Gandia por los aparatos del aire: 'Aquí no hay quien viva
- Valldigna Verda sobre las cabras de Tavernes: 'No son bomberas, habría que capturarlas y llevarlas a corrales de pastoreo
- El río Vaca en Tavernes, Simat y Benifairó de la Valldigna recupera un centenar de especies tras eliminar la caña invasora hace cinco años
- Gandia, Oliva, Tavernes de la Valldigna y toda la Safor vibran con la España bicampeona del mundo
- Rosa Sansaloni, ciclista de Tavernes de la Valldigna: 'Después de todo lo que he pasado quiero ayudar a la gente que lo necesita sin esperar nada a cambio, va con mi carácter
- Más agentes de proximidad con la unidad Delta: La Policía Local de Gandia refuerza la seguridad y la convivencia en todos los barrios de la ciudad
- Campaña especial de vigilancia y control de la Policía Local de Gandia: Nueve positivos por consumo de alcohol y tres por drogas
- Teresa Borrás Perea se despide como fallera mayor de 2026: 'Ha sido un privilegio llevar el nombre de Oliva cada día en mi corazón