Y ya van siete fichajes: El base Fabio David Santana Rosales, nuevo jugador de Proinbeni Units Pel Bàsquet Gandia para la temporada 2026-2027

Fabio Santana (Las Palmas de Gran Canaria, 9/6/1992 - 1,88 cm) se convierte, a sus 34 años, en el séptimo fichaje del conjunto de Proinbeni UpB Gandia dirigido por Alejandro Mesa y Manu Herrera para afrontar la temporada 2026/27 en la Liga de Segunda FEB y la Copa de España.

Se trata de un contrastado y experimentado base formado en la cantera del CB Gran Canaria, con el que debutó en Liga Endesa. Posteriormente, pasó a jugar en las filas del Araberri y tras dos campañas en LEB Oro con Oviedo regresó a la máxima competición de la mano de Basket Zaragoza para después sumar dos campañas más en Liga Endesa con Gran Canaria donde disputó la Eurocup.

Mucha experiencia

A lo largo de su carrera ha defendido la camiseta de clubes de referencia como CB Almansa, Lleida y CB Morón en Primera FEB, aportando siempre dirección de juego, experiencia y liderazgo desde la posición de base.

En la temporada 2024-2025 militó en el CB Morón, en Primera FEB, mientras que en la campaña 2025-2026 formó parte del CB Valle de Egüés, en Segunda FEB.

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En su dilatada trayectoria acumula un total de 334 partidos en competiciones FEB, además de 60 encuentros en la Liga Endesa, cifras que avalan su experiencia y conocimiento del baloncesto profesional español.