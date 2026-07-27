Summer Market de Oliva acogió el sábado un concierto pese a la prohibición de organizar actuaciones musicales

Summer Market, la zona lúdica y gastronómica instalada un verano más en la playa de Oliva, en el sector Terranova-Burguera, acogió el sábado pasado un concierto. Actualmente los organizadores de este espacio tienen autorizada una prórroga por parte del ayuntamiento para desarrollar su actividad estival, que acabará el 31 de agosto, pero a condición de no organizar actuaciones musicales en directo, con el fin de conciliar el descanso de los vecinos de los sectores 6 y 19, que han expresado numerosas quejas.

Sin embargo, el sábado por la mañana se anunció a través de las redes sociales de Summer Market el recital de una cantante solista, que daría inicio a las 20.30 h y acabaría a las 22 horas, "de pop nacional e internacional de los años 80 y 90". Fue un miembro de la propia asociación de vecinos el que, vista la publicación, acudió en persona a mediodía al retén de la Policía Local para advertir de que este hecho se iba a producir, y recordarles el contenido del decreto municipal, en vigor desde el pasado 29 de junio.

Poco antes de las 20.30 h, sin que los vecinos tuvieran que llamarles, se personaron dos agentes de la Policía Local que hablaron con los encargados del espacio. Al parecer, no llegaron a un acuerdo y los policías levantaron un acta, puesto que el recital se celebró como estaba previsto.

Desde la asociación remarcan que no generó molestias por ruido, de hecho, según señalan fuentes municipales, la zona está conectada al sistema digital de control de sonido de la Policía Local de manera permanente. Además, acabó a las 22 h como estaba previsto.

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Sin embargo, la presidenta de la entidad, Araceli Roselló, recuerda que "el decreto es bien claro, y marca la prohibición taxativa de conciertos en directo", por lo que espera que no se vuelva a producir "y que se tomen las medidas necesarias por parte del ayuntamiento ante el incumplimiento del decreto".