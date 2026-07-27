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Villalonga destina 42.776 euros de fondos municipales para hacer un nuevo aparcamiento y mejorar el alumbrado público

El ayuntamiento trabaja en la mejora de los servicios para mejorar la calidad de vida de sus vecinos

El nuevo aparcamiento del municipio de Villalonga

El nuevo aparcamiento del municipio de Villalonga / Ajuntament de Villalonga

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Salva Talens

Salva Talens

Gandia

El Ayuntamiento de Villalonga continúa con nuevas actuaciones para mejorar el municipio. Por un lado, ya han comenzado las obras del futuro aparcamiento de la calle Pintor Pinazo, una actuación que permitirá ampliar las plazas de estacionamiento disponibles y dar respuesta a una necesidad del vecindario. En el futuro nuevo aparcamiento se invertirán 28.389 euros de fondos propios.

El objetivo del consistorio es tener un municipio más cómodo, funcional y preparado para el futuro. Cada actuación suma para seguir mejorando los espacios y la calidad de vida de todos los vecinos y vecinas.

Por otro lado, el consistorio ha finalizado la primera fase de la mejora del alumbrado público en el tramo que va desde la subida de la calle Mercado hasta la Ermita. La actuación ha consistido en la instalación de 14 columnas de 6 metros de altura, 14 luminarias LED solares de 30 W (4000 K).

Alumbrado público nuevo en una zona de Villalonga

Alumbrado público nuevo en una zona de Villalonga / Ajuntament de Villalonga

Las nuevas luminarias funcionan con energía solar, una solución eficiente y sostenible que permite reducir el consumo eléctrico, disminuir las emisiones y avanzar hacia un municipio más respetuoso con el medio ambiente. La inversión total es 14.377 €.

Demanda vecinal

Este proyecto responde a una demanda de los vecinos y vecinas que utilizan este recorrido para pasear, practicar deporte o acceder a la Ermita, especialmente durante las horas de poca luz. Con esta actuación se mejora la seguridad, la visibilidad y el confort de todas las personas que hacen uso de este vial.

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Esta es la primera fase del proyecto. La segunda completará el alumbrado desde la bajada de la Ermita hasta la calle Maria Ràfols, dando continuidad a todo el recorrido.

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