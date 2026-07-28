El CA Safor Teika de Gandia deja su sello en los campeonatos de España: La entidad ha estado representada por 55 atletas en varias categorías

El Club d’Atletisme Safor Teika de Gandia ha vuelto a demostrar su crecimiento en la elite del atletismo nacional con la participación de nueve atletas en el Campeonato de España Absoluto al Aire Libre, disputado el pasado fin de semana en Málaga. Se trata de Aitana Guerola, Álex Sangil, Ariana Gómez, Iris Soler, Laura Castillo, Lucía Gramage, Manuel Canet, María Huertas y Yohana Arias.

La entidad saforense contó con representación en pruebas de velocidad, mediofondo, saltos y lanzamientos, con varios atletas debutando en la máxima competición española y firmando actuaciones muy destacadas.

La participación "grogueta" comenzó el viernes por la mañana con el estreno de Aitana Guerola en los 100 metros lisos. La joven velocista, integrante del grupo de tecnificación Turia Track Team, dirigido por Rubén Ortiz, finalizó quinta en su eliminatoria con un tiempo de 11.84, quedándose a tan solo una centésima de su mejor marca personal y muy cerca de lograr el pase a las semifinales.

La sesión vespertina dejó la presencia del CA Safor Teika en dos finales, ambas con atletas debutantes en un Campeonato de España Absoluto. En triple salto María Huertas, entrenada por Vicente Gimeno, firmó una magnífica actuación al finalizar novena con un mejor intento de 12.37 metros, quedándose a un paso de entrar entre las ocho finalistas.

Ariana Gómez, del CA Safor Teika de Gandia, en salto de altura / CA Safor Teika

Por su parte, Manuel Canet disputó la final de lanzamiento de disco, aunque no pudo registrar ningún intento válido. El resultado no empaña la excelente temporada del atleta entrenado por Alfredo Gómez, que este año ha superado por primera vez la barrera de los 50 metros, alcanzando una mejor marca personal de 50.83 m, además de haber sido cuarto en el reciente Campeonato de España Sub23 (Promesa).

La velocidad volvió a ser protagonista el sábado con las eliminatorias de los 200 metros lisos, donde el Safor contó con tres representantes. Iris Soler fue quinta en su serie con 24.73, mientras que Lucía Gramage terminó sexta en la suya con 24.61.

La mejor

La mejor actuación llegó de la mano de Laura Castillo, que fue cuarta en su eliminatoria con 24.16, consiguiendo la clasificación para las semifinales. Ya el domingo, Castillo volvió a mejorar sus prestaciones al parar el cronómetro en 24.03, finalizando quinta en su semifinal y quedándose a poco más de una décima de disputar la gran final. Las tres velocistas forman parte también del grupo de tecnificación de Rubén Ortiz en València.

Otra de las imágenes del campeonato fue el estreno en un Campeonato de España Absoluto de Álex Sangil, reciente medallista de bronce en el europeo Sub18. El mediofondista de Alzira, preparado por Vicent Torres, afrontó con valentía su semifinal de los 1.500 metros lisos, llegando incluso a comandar la carrera en varios momentos. La mayor experiencia de sus rivales terminó imponiéndose y Sangil concluyó décimo con un tiempo de 4:10.68, cerrando así una temporada extraordinaria.

María Huertas, del CA Safor Teika de Gandia, compitió en salto de longitud / CA Safor Teika

En la final de lanzamiento de jabalina, la hispanoargentina afincada en València Yohana Sol Arias logró la décima posición con un mejor lanzamiento de 43.43 metros. Una aparatosa caída durante el tercer intento condicionó el resto de su concurso e impidió que pudiera afrontar en plenas condiciones el cuarto lanzamiento, con el que hubiera tenido opciones de luchar por una plaza de finalista.

También debutó en un Campeonato de España Absoluto Ariana Gómez, entrenada por Joan Estruch, que firmó una excelente décima posición en salto de altura tras superar el listón de 1.70 metros en su tercer intento.

Satisfechos con el trabajo realizado

Para el director deportivo del club, David Melo, "la presencia de nueve atletas en el Campeonato de España Absoluto pone el broche de oro a una campaña sobresaliente para el CA Safor Teika y confirma el excelente trabajo realizado desde la cantera y la dirección técnica del club".

Durante la temporada de verano un total de 55 atletas han participado en los distintos campeonatos de España, desde la categoría Sub16 (Cadete) hasta la absoluta, consiguiendo un balance de cinco medallas nacionales —tres oros, una plata y un bronce—, además de catorce puestos de finalista, consolidando al club como una de las entidades de referencia del atletismo español en categorías de formación y competición nacional.

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