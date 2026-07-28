El concejal de Economía y Hacienda asegura que la Generalitat Valenciana debe más de 12,3 millones € a Gandia

El concejal de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Gandia, Salvador Gregori, denuncia la situación de impagos que mantiene la Generalitat Valenciana con el consistorio, que, según ha explicado, asciende ya a 12,3 millones de euros, una cifra que considera "absolutamente injusta e inmoral" por el impacto que tiene sobre las arcas municipales y sobre la capacidad de gestión de la administración local.

Gregori califica la situación como un ejemplo de "deslealtad institucional" por parte del Gobierno valenciano y ha advertido que, lejos de mejorar, la deuda acumulada con la ciudad se ha incrementado notablemente en los últimos meses.

«Hace solo tres o cuatro meses denunciábamos que la Generalitat debía seis millones de euros a Gandia. Hoy la situación es mucho peor. Estamos hablando de más de 12,3 millones de euros que el Ayuntamiento ha tenido que avanzar con recursos propios para garantizar inversiones y servicios que corresponden a otras administraciones», afirma el responsable de las finanzas.

Competencias autonómicas

El edil socialista detalla que una parte importante de esta deuda corresponde a actuaciones ejecutadas por el Ayuntamiento de Gandia mediante delegación de competencias autonómicas. En este apartado, la Generalitat mantiene pendientes de pago 2,7 millones de euros del Pla Edificant y 1,5 millones de euros correspondientes al Palau de Justicia de Santa Anna, lo cual suma 4,2 millones de euros.

«Estamos hablando de proyectos que son competencia de la Generalitat, pero que el Ayuntamiento ejecuta por delegación. Nosotros redactamos proyectos, licitamos, supervisamos las obras, pagamos certificaciones y después reclamamos el dinero. Lo que no es normal es que haya certificaciones reconocidas desde hace años que todavía no se hayan abonado», remarca Gregori.

A esta cantidad se suman los fondos vinculados en programas financiados a través de los Next Generation, donde el Ayuntamiento mantiene pendientes de cobro cerca de 4,9 millones de euros. Entre estos figuran actuaciones como el Pla Convivir y el Pla Mita, proyectos de regeneración urbana en barrios de la ciudad, instalaciones fotovoltaicas en el Centro Esportiu del Grau, actuaciones en el Teatro Serrano o inversiones promovidas por la IVACE.

Así mismo, Gregori ha puesto el foco en el Contrato Programa de Servicios Sociales, una financiación autonómica que permite sostener alrededor de 70 puestos de trabajo vinculados a la atención social.

«El Ayuntamiento ha pagado íntegramente las nóminas de estas personas durante todo el año. La Generalitat todavía no ha abonado ni un solo euro», denuncia.

Otros conceptos

El regidor ha explicado que la administración autonómica únicamente ha comunicado la existencia de una línea de confirming prevista para el mes de septiembre, un mecanismo financiero que, según ha criticado, obliga las administraciones locales a asumir costes bancarios para avanzar unos recursos que tendrían que haber sido transferidos con normalidad.

A esta situación se añaden otros conceptos pendientes, como por ejemplo el Fondo de Cooperación Municipal, que acumula siete meses de retraso, o las ayudas comprometidas para la construcción del Gandia Arena, donde todavía queda pendiente una cantidad superior a 1,1 millones de euros, una cifra que podría incrementarse conforme avanzo la ejecución de la infraestructura.

Gregori también critica la falta de formalización de convenios en programas como la Red Siroco, a través de la cual el Ayuntamiento presta servicios relacionados con la gestión de ayudas y políticas de vivienda que son competencia autonómica.

«Estamos realizando tareas que corresponden a la Generalitat sin que ni siquiera se haya firmado el convenio que regula esta colaboración. El Ayuntamiento continúa prestando el servicio porque creemos en la utilidad de estas políticas para la ciudadanía, pero no es aceptable que se nos exija asumir competencias y costes sin la correspondiente financiación», afirma.

Ante esta situación, el edil ha exigido al Consell que regularice de manera inmediata los pagos pendientes y advierte que la ciudad no puede continuar soportando una carga financiera que corresponde a la administración autonómica.

«La ciudadanía de Gandia ha tenido que avanzar más de 12 millones de euros para garantizar inversiones, servicios sociales e infraestructuras. Mientras la Generalitat incumple sus obligaciones, es el Ayuntamiento quien responde porque los proyectos no se paralizan. Estamos haciendo de banqueros de la Generalitat con el dinero de todos los y las gandienses", concluye el regidor.

El PP contesta

La comparecencia pública de Salvador Gregori ha tenido respuesta por parte de los concejales del Grupo Municipal Popular de Gandia. El concejal popular delegado del área de Economía y Hacienda, Guillermo Barber, afirmado que "Salvador Gregori ha convocado una rueda de prensa para atacar a la Generalitat, pero lo único que ha conseguido es poner sobre la mesa la enorme cantidad de inversiones que el Consell está realizando en Gandia. Esa es la realidad que hoy ha quedado acreditada".

Desde el Partido Popular consideran que el propio listado de actuaciones expuesto por el concejal socialista demuestra el compromiso inversor de la Generalitat con Gandia. "Cada una de las partidas de las que ha hablado Gregori evidencia que la Generalitat está financiando proyectos estratégicos para nuestra ciudad. Si hoy ha podido enumerar tantos proyectos es porque existe un gobierno autonómico que está invirtiendo en Gandia", señala Barber.

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En este sentido, Barber ha puesto en valor lo que define como "una clara apuesta de la Generalitat por Gandia" y ha desmentido las afirmaciones del gobierno socialista sobre una supuesta deuda de 12,3 millones de euros. El edil popular ha precisado que la cantidad real asciende a 2.706.293 euros, correspondiente a cuestiones pendientes de regularización, algo habitual en la relación financiera entre administraciones.