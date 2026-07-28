Todos los días son buenos para hacer deporte: Los sábados con "Levántate Corriendo" que organiza el Club el Garbí de Gandia
En agosto se realizarán las dos últimas jornadas de esta iniciativa que combina turismo y deporte
La playa de Gandia acogió el pasado sábado una nueva jornada de "Levántate Corriendo", una consolidada propuesta de turismo deportivo impulsada por el Club de Correr El Garbí en colaboración con los departamentos de Turismo y Deportes del Ayuntamiento de Gandia.
La iniciativa volvió a combinar deporte, ocio y promoción del entorno natural de la ciudad mediante una ruta que recorrió las playas de Gandia y Venecia. Entre los participantes se encontraban el alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, así como los regidores Jesús Naveiro y Balbina Sendra, que compartieron la experiencia con el resto de corredores.
"Levántate Corriendo" permite descubrir algunos de los espacios más emblemáticos y singulares del municipio a través de la práctica deportiva.
No es competición
Cada una de las rutas programadas cuenta con una distancia aproximada de entre 8 y 9 kilómetros y está adaptada a todos los niveles gracias a la colaboración de monitores y voluntarios del club, que establecen diferentes ritmos de carrera para facilitar la participación de cualquier persona interesada.
La actividad no tiene carácter competitivo, sino que se plantea como una experiencia deportiva y turística que fomenta hábitos de vida saludables al mismo tiempo que pose en valor el patrimonio natural y urbano de Gandia.
El programa continuará durante el mes de agosto con dos nuevas citas. La primera tendrá lugar el próximo 8 de agosto y recorrerá los los Ullals y el Camí de l'Escorredor.
Posteriormente, el 22 de agosto, los participantes podrán descubrir la Alqueria del Duc y el centro histórico de Gandia en la última ruta prevista para esta edición.
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