Encuentro abre una nueva tienda en el Centro Comercial La Vital este jueves 30 de julio
Se trata de una firma ya consolidada en el sector que refuerza la oferta de moda femenina
El Centro Comercial La Vital de Gandia, propiedad de MERLIN Properties, inaugurará este jueves, 30 de julio la tienda de Encuentro, firma española especializada en moda femenina, que contará con una superficie de cerca de 300 m². La nueva apertura será la sexta de la marca en la Comunitat Valenciana, reforzando su proceso de expansión nacional.
Fundado en Tenerife en 1986, Grupo Encuentro se ha consolidado como uno de los principales referentes de moda femenina accesible en España.
Calidad-precio
Como marca cercana, alegre, inclusiva, accesible y auténtica, Encuentro sitúa siempre a sus clientas en el centro de su filosofía y apuesta por una moda pensada para mujeres reales, versátil y adaptada a diferentes estilos y ocasiones. Sus diseños combinan las últimas tendencias con una excelente relación calidad-precio y están disponibles en tallas de la 38 a la 48.
Mix comercial equilibrado
La llegada de Encuentro permitirá ampliar la oferta comercial de La Vital y acercar a las clientas de Gandía y la comarca de La Safor una propuesta de moda caracterizada por la combinación de tendencia, calidad y accesibilidad.
Con esta nueva apertura, La Vital continúa consolidando un mix comercial equilibrado y en constante evolución, incorporando operadores que enriquecen la experiencia de compra y responden a las necesidades de sus visitantes.
Además, con motivo de la inauguración, Encuentro pondrá en marcha una promoción especial de apertura con regalo por compras mínimas, válida hasta fin de existencias.
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