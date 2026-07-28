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La Fundación Valenciaport experimenta en el Puerto de Gandia una tecnología para mejorar la calidad del agua mediante el uso de macroalgas autóctonas

Se trata de un proyecto piloto que actúa como una infraestructura climática basada en la naturaleza

Los tinglados del Puerto de Gandia

Los tinglados del Puerto de Gandia / Levante-EMV

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Europa Press

Gandia

La Fundación Valenciaport ha puesto en marcha un proyecto piloto en el Puerto de Gandia para mejorar la calidad del agua portuaria mediante el uso de macroalgas autóctonas, según ha informado la entidad en un comunicado.

El sistema de biorremediación Bioremed Algae permite reducir nutrientes, absorber contaminantes y capturar CO2 de forma natural, "aportando soluciones sostenibles al sector logístico-portuario", han indicado las mismas fuentes.

Esta actividad se enmarca en el proyecto europeo Treasure (cofinanciado por el programa Interreg Euro-MED), cuyo objetivo general es mejorar la calidad ambiental en las zonas portuarias mediterráneas.

A nivel local, la Fundación Valenciaport, en colaboración con la Autoridad Portuaria de Valencia, lidera esta acción a través de Opentop, el hub de innovación abierta de Valenciaport, quién facilita el desarrollo de las pruebas piloto para validar nuevas tecnologías.

La tecnología Bioremed Algae implementada en este proyecto piloto ha sido desarrollada por la scaleup alicantina Mediterranean Algae.

Solución

Esta solución consiste en un biofiltro modular instalado en un contenedor marítimo que ocupa apenas 16 metros cuadrados en el muelle, por lo que no ha requerido de obras en el puerto. Tras su instalación a mediados de junio, el sistema opera de forma continua tratando un caudal de 6.000 litros de agua por hora.

El corazón del sistema alberga un sistema de cultivo con macroalgas autóctonas del género Ulva (conocidas comúnmente como lechuga de mar), recolectadas directamente en la zona.

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Capturar CO2

El sistema actúa como una infraestructura climática basada en la naturaleza, capaz de tratar el agua, reduciendo vectores como exceso de nutrientes (nitratos y fosfatos) y contaminantes, capturar CO2 y generar biomasa útil, sin necesidad de añadir ningún tipo de aditivo químico al agua.

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