Gandia refuerza la identificación de los refugios climáticos con una nueva señalización en los espacios municipales

El Ayuntamiento de Gandia ha iniciado la instalación de una nueva señalización en los edificios municipales de la ciudad con el objetivo de facilitar la identificación y garantizar que la ciudadanía pueda localizar de manera rápida los espacios públicos climatizados habilitados para protegerse de las altas temperaturas si se tercia. Es el que se conoce como «Refugios climáticos».

La red de refugios climáticos está integrada por equipaciones municipales climatizadas, como por ejemplo centros sociales, bibliotecas, el Museu Arqueològic de Gandia (MAGa) y otras dependencias públicas, que ofrecen un espacio seguro y confortable durante los episodios de calor intenso.

Además de la nueva señalización física, el Ayuntamiento pondrá a disposición de la ciudadanía un mapa interactivo a la web municipal donde se podrán consultar todos los refugios climáticos de la ciudad, su ubicación y la información necesaria para acceder.

La regidora de Medio Ambiente, Sostenibilidad y Emergencia Climática, Alícia Izquierdo, ha explicado que «esta actuación pretende que cualquier persona pueda identificar de manera inmediata los refugios climáticos cuando más los necesito. Hablamos de espacios públicos abiertos a la ciudadanía que pueden marcar la diferencia durante una situación de calor extremo».

Los refugios climáticos mantienen su horario habitual de apertura y, cuando el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat activa una alerta por temperaturas extremas, algunas equipaciones amplían su horario para reforzar la atención en la población. Es el caso del Centro Social de Corea o del MAGa, entre otros espacios municipales, abiertos desde las 10:00 h hasta las 20:00 h.

Una realidad

«La emergencia climática ya es una realidad y las administraciones tenemos que adaptar las ciudades para que sean más resilientes y, sobre todo, para que protejan las personas. Con esta red de refugios climáticos damos un paso más en esa dirección», ha señalado Izquierdo.

La responsable municipal también ha recordado que «las personas mayores, los niños y niñas, las personas con enfermedades crónicas o aquellas que trabajan o pasan muchas horas en la calle son especialmente vulnerables ante el calor. Por eso es fundamental que conozcan estos espacios y hagan uso siempre que sea necesario».

Desde el Ayuntamiento se recuerda la importancia de seguir las recomendaciones ante los episodios de calor intenso, manteniendo una hidratación adecuada, evitando la exposición al sol durante las horas centrales del día y utilizando los refugios climáticos como una herramienta más de prevención y protección de la salud.

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Esta iniciativa forma parte de una campaña más ambiciosa en la cual trabaja el Ayuntamiento, de forma transversal, «para mostrar a la ciudadanía las acciones impulsadas por el consistorio la última década para adaptar la ciudad a los efectos del cambio climático y reforzar la respuesta municipal ante los episodios meteorológicos extremos, cada vez más frecuentes e intensos», ha concluido.