Una investigadora del Campus de Gandia de la UPV obtiene una beca para desarrollar una nueva tecnología frente a la metástasis hepática

La investigadora en el Campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València (UPV), Ana González Suárez, ha obtenido una Beca Leonardo en el área de Ingeniería concedida por la Fundación BBVA para desarrollar 'MetaPulse: A Next-Generation Electroporation Platform for Selective Treatment of Liver Metastases', un proyecto de investigación que propone una nueva generación de tecnologías de electroporación para el tratamiento de metástasis hepáticas múltiples.

"Las tecnologías actuales de electroporación permiten tratar tumores de forma focal, es decir, están diseñadas para actuar sobre cada tumor individualmente mediante electrodos en forma de aguja", explica, en un comunicado, González Suárez.

Con MetaPulse, la experta plantea un cambio de enfoque mediante el desarrollo de electrodos flexibles capaces de adaptarse a la superficie del hígado y abarcar grandes áreas de tratamiento de forma simultánea. "El objetivo es sentar las bases de una nueva generación de tecnologías de electroporación que, en el futuro, puedan trasladarse a la práctica clínica y ofrecer nuevas opciones terapéuticas", señala.

Una técnica que destruye

La electroporación es una técnica que destruye las células tumorales mediante pulsos eléctricos de alta intensidad sin recurrir al calor. Esta característica permite preservar estructuras especialmente sensibles, como vasos sanguíneos o conductos biliares. Sin embargo, las tecnologías disponibles obligan a tratar cada tumor de forma individual. MetaPulse pretende superar esta limitación mediante electrodos flexibles capaces de adaptarse a la superficie del hígado y actuar sobre amplias zonas de tejido.

"Desde el punto de vista científico, MetaPulse propone un cambio de paradigma al pasar de tratar lesiones individuales a desarrollar una tecnología capaz de actuar de forma selectiva sobre múltiples metástasis distribuidas por el hígado, preservando al máximo el tejido sano", indica la investigadora.

Además del avance científico, González Suárez destaca el impacto social del proyecto: "El cáncer de hígado es la tercera causa de muerte por cáncer en el mundo y, además, el hígado es el órgano donde con mayor frecuencia aparecen metástasis procedentes de otros tumores. Mi objetivo con MetaPulse es contribuir al desarrollo de una tecnología que, tras superar las necesarias etapas preclínicas y clínicas, pueda ampliar las opciones de tratamiento para pacientes que actualmente cuentan con muy pocas alternativas".

Para la investigadora, la concesión de la Beca Leonardo supone un importante respaldo a la línea de investigación que está impulsando en la UPV y, en particular, en el campus de Gandia.

Estudiantes del Campus de Gandia, durante una clase / Campus de Gandia UPV

Asimismo, atribuye el éxito de la propuesta a la combinación de una idea innovadora, una trayectoria consolidada en este ámbito y una estrecha colaboración con especialistas clínicos, entre ellos el doctor Fernando Burdío, jefe del Servicio de Cirugía General del Hospital del Mar (Barcelona). "Fue él quien me trasladó la necesidad clínica de desarrollar nuevas soluciones para pacientes con metástasis hepáticas múltiples. Esa combinación entre un reto científico y una necesidad médica real fue el origen de MetaPulse", declara.

Financiación

La financiación permitirá dotar al laboratorio que González Suárez está consolidando en el campus de Gandia de la UPV de nuevo equipamiento científico, entre el que se incluye un sistema de espectroscopía de impedancia, una estación de computación de altas prestaciones para simulaciones con geometrías realistas y el material experimental necesario para desarrollar la investigación.

"Esta financiación es clave porque nos permitirá poner en marcha el proyecto con los recursos necesarios y acelerar el desarrollo de la tecnología", manifiesta.

Líder de proyectos

Ingeniera de Telecomunicación, especialidad Sistemas de Telecomunicación por la UPV en el campus de Gandia, Ana González Suárez completó además el máster en Ingeniería Biomédica y el doctorado en Ingeniería Biomédica Tecnologías para la Salud y el Bienestar en la UPV. Posteriormente, desarrolló su actividad investigadora en el BCAM - Basque Center for Applied Mathematics, la Universitat Pompeu Fabra y la University of Galway, además de realizar estancias en el Wellman Center for Photomedicine del Massachusetts General Hospital y en el Mount Sinai Hospital de Nueva York.

Desde septiembre de 2024 es investigadora Ramón y Cajal en el Departamento de Ingeniería Electrónica de la UPV, donde lidera una línea de investigación dedicada al desarrollo de tecnologías de electroporación para el tratamiento del cáncer y las arritmias cardiacas.

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A lo largo de su carrera, ha liderado proyectos de investigación internacionales y ha recibido reconocimientos como el IFMBE Young Investigator Award. Actualmente, imparte docencia en el Grado en Tecnologías Interactivas en el campus de Gandia.