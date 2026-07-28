Irene Garí Gilabert, de Oliva, suma una plata mundial con España a su laureado palmarés como jugadora y técnica de baloncesto

La olivense Irene Garí Gilabert lo ha vuelto a hacer. Ha ganado con España la medalla de plata en el Mundial sub17 de selecciones femeninas de baloncesto en calidad de técnica de la selección. Ha sido en Brno, en la República Checa, donde España ha conseguido subir al podio como subcampeona en el Campeonato del Mundo U17, tras caer en la gran final contra el equipo favorito, Estados Unidos, por 82 a 73.

En sus primeras declaraciones tras el gran logro conseguido después de que en semifinales el equipo español venciera a la fuerte selección de Australia por 58 a 51 y llegara por tercera ocasión consecutiva a las medallas, dijo que se llevaba "más que una medalla de plata", mostrando su agradecimiento todo el coaching staff de la selección formado por Isabel Fernández Peres, Jotacé Marcos Arnal y Suso Garrido además del equipo biomédico integrado por la doctora Ana García, Rehabilitación Deportiva, @crisadillo y Montse Callegos, preparadora física así como a todas las jugadoras "con una calidad humana brutal" y también "a sus familias, que lo pusieron todo muy fácil".

Irene Garí también destaca, de manera especial, el papel de la Federación Española de Baloncesto y a todos los que la componen, en especial a Ignacio Jimenez Gallego: "qué fácil es trabajar contigo" en este día a día con el equipo nacional.

Más que una medalla

Para Garí "Dicen que al final no son los éxitos que consigues, sino los aprendizajes en el camino recorrido y, sobre todo, la gente con la que lo compartes. Y esta vez, este Mundial me ha dado mucho más que una medalla" ha asegurado tras el magnífico resultado conseguido por el equipo nacional en esta competición en la que ha luchado con los más grandes para conseguir este logro.

Cabe destacar que el pasado año 2025, Irene Garí también consiguió la medalla de bronce del Mundial U19F que también se celebró en el mismo escenario de la ciudad de Brno en la República Checa, formando parte también del equipo técnico de la Selección Nacional Española de Baloncesto.

Noticias relacionadas

Además de su gran carrera deportiva, especialmente en el Valencia Bàsquet y posteriormente en El Ferrol en Galicia, tras su retirada de la primera línea del baloncesto ahora como técnica también está cosechando grandes éxitos con las selecciones nacionales femeninas de baloncesto base y a nivel profesional como responsable de Swich.