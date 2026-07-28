La longevidad se impone en l'Alqueria de la Comtessa: La vecina Angelina Martí Català también celebra 100 años
Esta localidad de la Safor cuenta con otra mujer que es la abuela de la comarca con 108 años
La longevidad es la cualidad de longevo o la duración de la vida de un ser vivo que supera la media habitual. Hoy en día, no solo significa vivir muchos años, sino mantener la salud, la energía y la autonomía física y mental durante la vejez.
Pues esa definición viene como anillo al dedo sobre lo que ocurre en l'Alqueria de la Comtessa, un municipio que puede presumir de contar, al menos, con dos vecinas que han llegado y superado los 100 años de vida.
La última en celebrar la efeméride es la vecina Angelina Martí Català, nacida un 27 de julio de 1926. Ella y su familia están de celebración por un momento muy especial: el 100 cumpleaños de una vecina muy apreciada y querida.
El alcalde, Voro Femenía, en nombre del ayuntamiento, ha tenido el honor de compartir con Angelina este día tan emotivo, rodeada de su familia y del afecto de todos.
Un siglo lleno de historias, recuerdos y experiencias que forman parte de la memoria viva de nuestro municipio. Desde el Ayuntamiento quieren felicitarla de todo corazón y agradecerle toda una vida compartida con el pueblo. Y que cumpla muchos más.
Pero, por si esto fuera poco, otra vecina de l'Alqueria de la Comtessa, Carmen Frasquet Gadea, es, posiblemente, la persona más longeva de la comarca de la Safor.
Carmen cumplió 108 años el pasado mes de noviembre, lo que indica que va para los 109. Nacida en el año 1917, también celebró su cumpleaños acompañada, lógicamente, de sus familiares.
En el pueblo todo el mundo la conoce, hablan de ella con admiración y orgullo por su larga vida, que está llena de anécdotas y vivencias, y muchos vecinas y muchas vecinas ansían alcanzar su edad con plena capacidad de raciocinio.
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