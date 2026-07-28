Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Incendio forestal Vall d'UixóExhumación Riba-rojaCarretera cortadas CastellónOla de calorFord AlmussafesRadiografía incendio Vall d'UixóPaliza Valencia
instagramlinkedin

La longevidad se impone en l'Alqueria de la Comtessa: La vecina Angelina Martí Català también celebra 100 años

Esta localidad de la Safor cuenta con otra mujer que es la abuela de la comarca con 108 años

Angelina Martí Català, de l'Alqueria de la Comtessa, celebra sus 100 años de vida con su familia

Angelina Martí Català, de l'Alqueria de la Comtessa, celebra sus 100 años de vida con su familia / Ajuntament de l'Alqueria de la Comtessa

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Salva Talens

Salva Talens

Gandia

La longevidad es la cualidad de longevo o la duración de la vida de un ser vivo que supera la media habitual. Hoy en día, no solo significa vivir muchos años, sino mantener la salud, la energía y la autonomía física y mental durante la vejez.

Pues esa definición viene como anillo al dedo sobre lo que ocurre en l'Alqueria de la Comtessa, un municipio que puede presumir de contar, al menos, con dos vecinas que han llegado y superado los 100 años de vida.

La última en celebrar la efeméride es la vecina Angelina Martí Català, nacida un 27 de julio de 1926. Ella y su familia están de celebración por un momento muy especial: el 100 cumpleaños de una vecina muy apreciada y querida.

El ayuntamiento ha rendido homenaje a su nueva centenaria

El ayuntamiento ha rendido homenaje a su nueva centenaria / Ajuntament de l'Alqueria de la Comtessa

El alcalde, Voro Femenía, en nombre del ayuntamiento, ha tenido el honor de compartir con Angelina este día tan emotivo, rodeada de su familia y del afecto de todos.

Un siglo lleno de historias, recuerdos y experiencias que forman parte de la memoria viva de nuestro municipio. Desde el Ayuntamiento quieren felicitarla de todo corazón y agradecerle toda una vida compartida con el pueblo. Y que cumpla muchos más.

Pero, por si esto fuera poco, otra vecina de l'Alqueria de la Comtessa, Carmen Frasquet Gadea, es, posiblemente, la persona más longeva de la comarca de la Safor.

Carmen cumplió 108 años el pasado mes de noviembre, lo que indica que va para los 109. Nacida en el año 1917, también celebró su cumpleaños acompañada, lógicamente, de sus familiares.

Noticias relacionadas

En el pueblo todo el mundo la conoce, hablan de ella con admiración y orgullo por su larga vida, que está llena de anécdotas y vivencias, y muchos vecinas y muchas vecinas ansían alcanzar su edad con plena capacidad de raciocinio.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

Añádenos en Google
  1. Malestar entre los vecinos del Mercat del Prado de Gandia por los aparatos del aire: 'Aquí no hay quien viva
  2. La Gandia de las hermanas Künneke
  3. Valldigna Verda sobre las cabras de Tavernes: 'No son bomberas, habría que capturarlas y llevarlas a corrales de pastoreo
  4. El PP de Gandia celebra una cena de verano 'histórica': 'Vamos a ganar las próximas elecciones y vamos a abrir la mejor etapa de la historia de esta ciudad
  5. Rosa Sansaloni, ciclista de Tavernes de la Valldigna: 'Después de todo lo que he pasado quiero ayudar a la gente que lo necesita sin esperar nada a cambio, va con mi carácter
  6. Más agentes de proximidad con la unidad Delta: La Policía Local de Gandia refuerza la seguridad y la convivencia en todos los barrios de la ciudad
  7. Campaña especial de vigilancia y control de la Policía Local de Gandia: Nueve positivos por consumo de alcohol y tres por drogas
  8. Teresa Borrás Perea se despide como fallera mayor de 2026: 'Ha sido un privilegio llevar el nombre de Oliva cada día en mi corazón

La longevidad se impone en l'Alqueria de la Comtessa: La vecina Angelina Martí Català también celebra 100 años

La longevidad se impone en l'Alqueria de la Comtessa: La vecina Angelina Martí Català también celebra 100 años

El nuevo colegio público de Xeraco será una realidad en el plazo de un año para estrenarlo en el inicio del curso 2027-2028

El nuevo colegio público de Xeraco será una realidad en el plazo de un año para estrenarlo en el inicio del curso 2027-2028

El CA Safor Teika de Gandia deja su sello en los campeonatos de España: La entidad ha estado representada por 55 atletas en varias categorías

El CA Safor Teika de Gandia deja su sello en los campeonatos de España: La entidad ha estado representada por 55 atletas en varias categorías

Irene Garí Gilabert, de Oliva, suma una plata mundial con España a su laureado palmarés como jugadora y técnica de baloncesto

Irene Garí Gilabert, de Oliva, suma una plata mundial con España a su laureado palmarés como jugadora y técnica de baloncesto

El TSJ reclama siete jueces más para cubrir la carga de trabajo en Gandia

Policía Local y Sanitarios de Oliva salvan a un hombre tras desplomarse en un supermercado

Todas las líneas de bus de Gandia tendrán una lanzadera entre Renfe y el hospital

Todas las líneas de bus de Gandia tendrán una lanzadera entre Renfe y el hospital

Gandia recurrirá ante los tribunales la "desproporcionada subida" del canon de Costas de València que afecta a terrazas y quioscos de la playa

Gandia recurrirá ante los tribunales la "desproporcionada subida" del canon de Costas de València que afecta a terrazas y quioscos de la playa
Tracking Pixel Contents