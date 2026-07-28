Nuevo cambio en el Estiuvers de Gandia 2026: El acto inaugural se llevará a cabo en el Morabit de Marxuquera por motivos técnicos
La organización también ha variado la ubicación del recital de clausura para tener más espacio
La organización del Estiuvers de Gandia 2026 se ve obligado a realizar un nuevo cambio en su programación. En este caso, por razones técnicas. Los responsables del evento anuncian el traslado del acto inaugural del jueves 31 de julio al Morabit de Marxuquera ante la imposibilidad de finalizar a tiempo las obras de adecuación del acceso a la Cova del Parpalló, lugar donde inicialmente estaba previsto.
El cambio responde exclusivamente a motivos técnicos, puesto que las actuaciones previstas no podrán estar acabadas antes de la celebración del acto.
Motivación
Lejos de suponer una pérdida, el nuevo emplazamiento tiene un fuerte valor simbólico para el festival. El Morabit de Marxuquera acogió la primera edición del Estiuvers y es un espacio especialmente vinculado a la figura de Josep Piera, a quien se dedica este año el Estiuvers tras su lamentable pérdida. Allí se celebró la recordada Party Piera, una velada compartida con el mismo Josep Piera, varios poetas amigos y las actuaciones musicales de Peter Connolly y Omar Mestre.
El recital mantiene íntegramente la programación prevista con la participación de Enric Casasses y Eduard Marco Escamilla, acompañados por la música de Peter Connolly, así como el horario anunciado. El acto continuará siendo de acceso libre hasta completar el aforo.
Comprensión
La organización lamenta las molestias que este cambio pueda ocasionar y agradece la comprensión del público, convencida que el Morabit de Marxuquera será un escenario inmejorable para dar inicio en esta quinta edición de la Estiuvers, dedicada a Josep Piera.
El Estiuvers ya comunicó este lunes el traslado del recital de clausura del domingo 2 de agosto de la Terrassa de la Galería Dorada al Patio de Armas del Palau Ducal de Gandia con el objetivo de abrir el acto a toda la ciudadanía.
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