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El nuevo colegio público de Xeraco será una realidad en el plazo de un año para estrenarlo en el inicio del curso 2027-2028

El alcalde visita las obras junto a los miembros de la comunidad educativa del centro

El alcalde de Xeraco, los técnicos y la comunidad educativa, en la visita a las obras del futuro colegio

El alcalde de Xeraco, los técnicos y la comunidad educativa, en la visita a las obras del futuro colegio / Ajuntament de Xeraco

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Salva Talens

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Gandia

No hay grandes novedades en torno al CEIP Joan Martorell, el nuevo centro escolar que se está construyendo en Xeraco. La previsión es que esté terminado dentro de un año para que pueda estrenarse en el inicio del curso 2027-2028

Este lunes se ha realizado una visita a las obras del que llaman "colegio unificado", que acogerá a unos 360 alumnos y alumnas de Infantil y Primaria.

Ahí han estado el alcalde, los técnicos municipales, el director de obra, pero también representantes de la comunidad educativa del municipio como son los directivos del centro y los docentes, además de miembros de la asociación de padres y madres y docentes.

El objetivo era conocer de primera mano la evolución de los trabajos y poder añadir algunas modificaciones al proyecto inicial en función de las necesidades.

Según indica el propio alcalde, el proyecto también incluye la reurbanización de la zona donde se ubica el centro para tener los accesos en condiciones.

Otra imagen de la visita de este lunes al nuevo CEIP Joan Martorell de Xeraco

Otra imagen de la visita de este lunes al nuevo CEIP Joan Martorell de Xeraco / Ajuntament de Xeraco

La construcción del nuevo colegio en Xeraco no ha estado exento de inconvenientes. Las obras fueron proyectadas en 2020 con una inversión inicial de 6,5 millones, pero la Generalitat tuvo que hacer un suplemento de más de dos millones de euros tras el incremento en el precio de los materiales como consecuencia de la guerra de Ucrania y una modificación del proyecto con el fin de construir un colector de pluviales.

Problemas

Las obras arrancaron en 2022, pero, con la estructura levantada, se paralizaron en 2024 al no poder seguir adelante la empresa que las estaba llevando a cabo. Primero hubo que rescindir el contrato con la anterior constructora y luego asumir una modificación del proyecto para corregir algunos aspectos y, sobre todo, el coste, ya que el precio de los materiales ahora mismo no tiene nada que ver con el que inicialmente se previó.

Posteriormente, los trabajos, dentro del plan Edificant de la Generalitat Valenciana, fueron adjudicados por más de 8 millones de euros a la UTE formada por las empresas Urdecon y Azia Levante.

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El objetivo es construir un nuevo centro educativo que reúna en un mismo espacio al alumnado de Infantil y al de Primaria, ya que hasta ahora ambos ciclos están separados en edificios situados a un kilómetro de distancia.

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