Oliva desatasca un problema urbanístico histórico: El objetivo inmediato es finalizar la urbanización San Fernando de la playa

El Gobierno Municipal de Oliva da un paso más en la depuración de la situación urbanística del municipio para liberar el peso de los problemas urbanísticos que lastran la ciudad desde hace muchos años

El regidor de Urbanismo, Joan Mata (PRO), eleva al pleno programado para este jueves 30 de julio, una propuesta de acuerdo que supondrá un importante paso hacia la finalización de las obras de la urbanización San Fernando de la playa de Oliva.

Después de haberse realizado un análisis completo y exhaustivo por parte de un ingeniero experto en la materia, según explica Joan Mata, se ha conseguido concretar qué obras de urbanización quedaron pendientes de ejecutar por parte de la Junta de Compensación encargada de la gestión de las obras iniciadas con la aprobación del Plan Parcial del año 1980 y la transformación urbanística iniciada por la Junta de Compensación constituida el 14 de diciembre de 1983.

Después de un tiempo intenso de trabajos, el pleno tendrá que aprobar inicialmente la disolución de la Junta de Compensación del Plan Parcial San Fernando, después de declararse el incumplimiento de sus obligaciones y determinadas con exactitud las obligaciones pendientes de la Junta de Compensación. En el mismo acuerdo plenario, se declararán administrativamente las obras que quedaron para ejecutar (conforme al informe técnico antes mencionado) y se concreta todo aquello susceptible de ejecución.

Disolución y recepción

Una vez se haga efectiva la disolución de la Junta de Compensación, el Ayuntamiento de Oliva procederá a la recepción formal de las obras de urbanización y la asunción, por gestión directa, del acabado de las obras que restan pendientes de ejecutar desde el año 1980.

Este acuerdo será comunicado a la representación de la Junta de Compensación, a la Asociación de Comunidades y Vecinos de San Fernando de Oliva y a las personas interesadas, y se someterá a un trámite de información pública por plazo de un mes mediante publicación al Boletín Oficial de la Provincia de València.

Joan Mata, en el centro, es el concejal de Urbanismo en el Gobierno Municipal de Oliva / Ajuntament d'Oliva

Joan Mata, regidor de Urbanismo: «El trabajo intenso, pero silencioso de todo el equipo del departamento de Urbanismo durante la primavera ahora da fruto con pasos firmes en expedientes muy complejas. Se está andando hacia la resolución de problemas históricos en el urbanismo de Oliva y, a pesar de que es un trabajo gris y poco visible, nos anima el convencimiento del hecho que son actuaciones de una importancia capital para el futuro de la ciudad".

"Solo depurando y ordenando problemas históricos Oliva podrá ganar el futuro, y es imprescindible el sacrificio en el presente», destaca el concejal de Urbanismo.

El propio edil argumenta que «la urbanización San Fernando, iniciada en 1980, nunca estuvo finalizada. La Sentencia 70/2022, de 15 de marzo, del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo N.º 9 de València, declaró la obligatoriedad de finalizarla, y esto estamos haciendo. Quiero agradecer al representante de la Asociación de Vecinos su predisposición continua a trabajar de la mano del Ayuntamiento de Oliva».

Obras a ejecutar

Las obras pendientes de ejecutar en la Urbanización San Fernando según la declaración que se acordará en el pleno de julio de 2026, de conformidad con el Informe para la finalización de las obras de urbanización del Plan Parcial San Fernando de 2026 son:

• Pavimento de la acera del paseo marítimo (pendiente el 10’54% del total del pavimento).

• Rastrillos de hormigón con rigola (pendiente el 9’72% del total).

• Zona verde no ejecutada.

Estas partidas restarían para ejecutar por la Junta de Compensación. Con su disolución, se gestionará directamente por el Ayuntamiento (sin perjuicio de una posible repercusión a los propietarios en concepto de urbanización) para dar por finalizadas las obras de urbanización del Plan Parcial.

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Otros proyectos pendientes

Mata avanza también que este mes se adoptarán también acuerdos para actualizar los proyectos de Urbanización y Reparcelación y se retomará el PAI de la UA Terranova III, pendiente de ejecutar desde el 1983; se resuelve definitivamente la Liquidación definitiva del PAI Agua Blanca IV y se informa que las obras de soterramiento de las aguas potables al PAI Canyaes I empezaron el viernes 24 de julio de 2026.