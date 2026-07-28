El PP exige al Gobierno Local de Gandia la ejecución del Plan de Actuación Municipal frente al Riesgo de Incendios Forestales

Oposición y Gobierno de Gandia han vuelto a polemizar a propósito de la prevención contra incendios forestales. El portavoz del Grupo Municipal Popular, Víctor Soler, y el concejal Vicent Gregori, han reclamado hoy al gobierno local que informe sobre el grado de ejecución del Plan de Actuación Municipal frente al Riesgo de Incendios Forestales y acredite que todas las medidas de prevención previstas se encuentran plenamente operativas ante un verano marcado por las altas temperaturas y el riesgo extremo de incendios.

Gregori ha recordado que el Grupo Popular ya solicitó en febrero de 2025 la actualización y ejecución del Plan, aprobado en 2021, y ha insistido en que "la principal necesidad no es solo actualizar un documento de 180 páginas, sino garantizar que se ejecuta y se cumple".

Gregori ha destacado que Gandia cuenta con 2.723 hectáreas de masa forestal, cerca del 45 % de su término municipal, y que el propio Plan identifica zonas especialmente sensibles como Marxuquera, Molló de la Creu, Beniopa o Santa Anna, donde existe una importante interfaz entre las viviendas y el monte. Por ello, el Grupo Popular ha pedido al Ayuntamiento que explique qué actuaciones se han realizado desde la aprobación del Plan.

Cuestiones

En concreto, los populares preguntan si se han ejecutado los cortafuegos pendientes, después de que el propio documento reflejara que en 2021 únicamente estaba ejecutado el 4,4 % de la red prevista de 30,53 kilómetros de áreas cortafuegos.

Asimismo, solicitan conocer si todos los puntos de agua destinados a la extinción de incendios se encuentran plenamente operativos, si los 29 hidrantes inventariados han sido revisados y funcionan correctamente y si continúa activo el dispositivo complementario de vigilancia previsto para cubrir las zonas del término municipal que no son visibles desde el punto principal de observación.

El portavoz popular, Víctor Soler, ha insistido en que "no venimos a generar alarma, sino a hablar de prevención”. “Lo importante en un incendio no es solo cómo se actúa cuando el fuego ya ha comenzado, sino todo lo que se hace antes para evitar que ocurra".

El portavoz popular también ha preguntado cuándo se revisó por última vez el Plan, cuándo se realizó el último simulacro y qué mejoras se han incorporado desde su aprobación en 2021.

La réplica

Desde el Gobierno ha hablado la regidora de Medio Ambiente, Alícia Izquierdo, quien ha respondido a las críticas formuladas por el Partido Popular sobre las actuaciones de prevención de incendios forestales a Gandia: «Es de un cinismo absoluto que el Partido Popular venga ahora a pedir explicaciones públicas cuando la realidad los deja en evidencia», ha afirmado Izquierdo, quien ha recordado que la competencia en prevención de incendios forestales corresponde a la Generalitat Valenciana y que la aportación destinada este año a Gandia asciende únicamente a 14.000 euros.

La responsable municipal ha calificado esta cantidad de «auténtica burla» y ha asegurado que «si fuera por ellos, el término municipal de Gandia estaría completamente abandonado». Ante esta situación, ha explicado que el Ayuntamiento ha tenido que asumir con recursos propios las actuaciones necesarias para garantizar la protección del entorno natural.

«Ante esta dejadez de funciones hemos actuado con urgencia y hemos destinado 360.000 euros de dinero municipal a la prevención de incendios», ha señalado. Gracias a esta inversión, el consistorio ha ejecutado las franjas de protección previstas, mantiene activo el Plan Local de Prevención de Incendios y desarrolla trabajos de gestión en barrancos y lechos fluviales «como nunca antes se había hecho en la historia de esta ciudad».

Izquierdo también ha reprochado al PP que cuestione unas actuaciones de las cuales, según ha recordado, se ha informado en detalle en la Comisión Informativa de Medio Ambiente. «Cada una de estas acciones ha sido explicada con total transparencia en la comisión, donde el Partido Popular cuenta con cuatro representantes, incluido su portavoz», ha señalado.

La concejala Alícia Izquierdo, en una rueda de prensa / Ajuntament de Gandia

La regidora ha lamentado que los populares intentan generar polémica sobre cuestiones que conocen perfectamente y ha subrayado que durante las sesiones informativas no plantearon dudas ni solicitaron explicaciones sobre los trabajos ejecutados. «Lo que estamos viendo es un ejercicio de demagogia política que no se corresponde con la realidad», ha afirmado.

En este sentido, Izquierdo ha exigido al Partido Popular que «pida perdón por el teatro que está haciendo y por el maltrato que la Generalitat Valenciana está infligiendo a Gandia».

Que la Generalitat cumpla

«Este gobierno municipal ha informado de cada actuación realizada, ha ejecutado inversiones históricas en prevención y ha demostrado con hechos su compromiso con la protección de nuestras montañas. Lo que exigimos es que la Generalitat cumpla con sus obligaciones y dejo de escudarse en aportaciones miserables que no den ni para limpiar dos caminos de nuestros espacios forestales», ha manifestado.

La regidora ha concluido su intervención con una crítica directa a las prioridades presupuestarias del gobierno autonómico: «Los incendios no se apagan aumentando las partidas para corridas de toros y reduciendo las destinadas a los bomberos».

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Por otro lado, y en relación con las afirmaciones realizadas por el Partido Popular sobre el estado de los hidrantes y las tareas de vigilancia forestal, desde el Gobierno municipal se ha aclarado que ambos servicios se encuentran plenamente operativos, actualizados y funcionando con total normalidad dentro de los protocolos establecidos de prevención y seguridad.