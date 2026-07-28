El TSJ reclama siete jueces más para cubrir la carga de trabajo en Gandia

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) considera que los Juzgados de Gandia deberían reforzarse con siete nuevas plazas de jueces y magistrados, en concreto seis en la sección civil y una en instrucción, acorde con el número de asuntos y las recomendaciones que marca el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Así consta en la memoria anual correspondiente a 2025, publicada recientemente y en lo relativo al Partido Judicial de Gandia. En instrucción el número de entrada de asuntos en el año 2025 experimentó un incremento cercano al 7% respecto al año anterior. "El hecho de que existan solo tres plazas genera la disfunción de que las mismas deben atender el servicio de guardia una semana de cada tres, lo que supone una carga importante, que se ve incrementada de manera exponencial durante los meses de verano con un aumento considerable de la población y por lo tanto de la litigiosidad", apunta el TSJCV.

En cuanto a la Sección Civil, antes llamados Juzgados de Primera Instancia, conoció 12.818 asuntos el año pasado. Comparado con el módulo teórico de entrada razonable de asuntos en una plaza que marca el CGPJ, lo superaron en un 113,63 %, por lo que el TSJ ve necesarias seis nuevas plazas.

La memoria refleja que en junio de 2020 desapareció el refuerzo de un juez para el Juzgado de lo Penal, la actual Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia. "A pesar de las reiteradas solicitudes efectuadas, no se ha aprobado un nuevo refuerzo, lo cual repercute de forma negativa en el funcionamiento de este órgano judicial, teniendo en cuenta que en la práctica y durante todo el año 2025, han existido dos oficinas judiciales, lo cual está suponiendo una carga de trabajo excesiva para el magistrado- juez de esta plaza, en la medida en que tiene que atender los señalamientos, ejecutorias y tramitación de asuntos que le deriva la oficina judicial, que permanece como si de dos plazas judiciales se tratase", apuntan desde el TSJ.

Respecto del Servicio Común General, en 2025 la Dirección General de Justicia lo reforzó con un funcionario del cuerpo de tramitación procesal y una funcionaria del cuerpo de auxilio judicial, una dotación que consideran insuficiente y sería necesaria la creación de un nuevo puesto de trabajo perteneciente al cuerpo de tramitación.

En el Registro Civil en 2025 existió una medida de refuerzo de dos funcionarios hasta el 30 de junio de 2026. "Es necesario el mantenimiento de estos refuerzos para paliar la enorme carga de trabajo que soporta el Registro Civil de Gandia, que se manifiesta en gran medida en el elevado número de expedientes de nacionalidad que se tramitan", e incluso consolidar ambas plazas como puestos de trabajo ordinarios, sugiere el TSJ.

La carga de trabajo aumenta en casi todas las secciones. En la Sección Civil del Tribunal de Instancia hubo 10.735 asuntos civiles con una disminución del 8,50 % sobre el año 2024. En Instrucción se registraron 8.076 asuntos penales, con un incremento interanual del 4,8 %. En Violencia sobre la Mujer hubo 129 asuntos civiles, aumento del 11%, y 1.107 penales, con una subida del 29 %.

Líder en sentencias firmes

En la Sección de lo Penal en 2025 se registraron 390 procedimientos, con una disminución anual del 5 %. En 2025 se resolvieron 434 asuntos, dos por sentencia. Es llamativo el dato de ejecutorias. En 2025 fueron 1.261 sentencias firmes, número similar al registrado en el año anterior. Esto, que es una constante en los últimos años, convierte a Gandia en la plaza judicial de España con mayor número de registro de entrada de ejecutorias entre los de su misma clase. También está en los primeros lugares en cuanto al número de ejecutorias resueltas anualmente. Esta alta tasa de resolución no ha sido suficiente para paliar una alta pendencia, con el segundo puesto a nivel español.

El Registro Civil emitió 5.240 certificaciones, menos que las 6.227 del año 2024. En cuanto a inscripciones, las de nacimiento fueron 1.054 y las de defunción alcanzaron las 1.305.

Respecto de los matrimonios, en el año 2024 hubo 395 inscripciones, mientras que en 2025 fueron 441, un ligero aumento respecto de las del año anterior. Además, se practicaron 391 inscripciones de tutelas/curatelas. Y por lo que se refiere a los expedientes de nacionalidad, en el año 2024 se tramitaron 987, mientras que en el año 2025 la cifra fue menor, 659.

Sin cobertura móvil

En materia de infraestructuras el TSJ no recoge grandes críticas, puesto que el flamante Palacio de Justicia ubicado en el barrio de Santa Anna, que la Generalitat abrió en marzo de 2025, cubre en principio todas las necesidades materiales.

Ahora bien, hace constar que el edificio continúa, como ya denunció este periódico, incluso a fecha de hoy, con problemas de cobertura de telefonía móvil. "Esto supone una enorme disfunción en el trabajo diario tanto de las personas que lo desempeñan en dichas instalaciones como de los profesionales que acceden a las mismas, y se está a la espera de la pronta solución de dicha cuestión tras haberse instalado una antena en la cubierta del edificio", señala el documento.

Y es que, efectivamente, a pesar de que desde febrero de este año hay una antena en la azotea, los problemas persisten: no hay señal inalámbrica y las personas deben acercarse a las ventanas o salir a la puerta si quieren, por ejemplo, recibir wasaps.

Al respecto el alcalde, José Manuel Prieto, preguntado este lunes en rueda de prensa por este asunto, señaló que "por parte del ayuntamiento ya se hizo todo lo que se tenía que hacer, dando licencias". Aseguró que le cuesta creer "que en pleno siglo XXI se diga que existen zonas de Gandia donde puede haber cobertura", pero no obstante, ofreció el apoyo y la predisposición del consistorio para solucionar cualquier problema.