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Daimús se suma a Piles y también "entiende y comparte el malestar" de los vecinos y turistas por el mal funcionamiento de los lavapiés de la playa

El ayuntamiento aclara que el mantenimiento, la reparación y la gestión de estos elementos son competencia de la Generalitat Valenciana

Unos niños se limpian en un lavapíes de la playa de Piles

Unos niños se limpian en un lavapíes de la playa de Piles / Levante-EMV

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Salva Talens

Salva Talens

Gandia

El Ayuntamiento de Daimús, al igual que el de Piles la semana pasada, también ha recibido numerosas quejas por parte de vecinas, vecinos y turistas en relación con el funcionamiento y el estado de los lavapiés de la playa, por lo que "entiende y comparte el malestar de los usuarios.

El consistorio aclara en un comunicado público que se trata de una cuestión de competencia autonómica. La instalación, el mantenimiento, la reparación y la gestión de estos equipamientos no dependen del Ayuntamiento de Daimús, sino exclusivamente de la Generalitat Valenciana (a través de Turisme Comunitat Valenciana), la administración encargada de gestionar directamente el servicio.

La labor del consistorio es de gestión. Ante cada incidencia, el Ayuntamiento se encarga de trasladar la avería a los responsables autonómicos para que la solucionen.

Problemas

Además, el Ayuntamiento de Daimús se suma a las denuncias de otros ayuntamientos y destaca que "sufrimos problemáticas particulares": temporales que han dejado tuberías a la vista, y un pozo seco que, unido a que la bomba no está en marcha, provoca falta de caudal y presión de agua en las horas de máxima afluencia. A todo ello se suma que en algún caso no están bien nivelados, y en otros se debería plantear cambiarles la ubicación.

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Por todo ello, "compartimos el malestar de la ciudadanía y exigimos a la administración competente una respuesta firme para restablecer un servicio tan necesario. Confiamos en que la voluntad institucional permita resolverlo cuanto antes", concluye el escrito difundido a través de las redes sociales.

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