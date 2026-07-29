La Font pone en valor a la esposa y madre de los Carròs: El inmueble donde está la oficina de Turismo pasa a denominarse Edifici Teresa Ximenes de Borriol

La Font d'en Carròs celebra en 2026 los 700 años de su historia como pueblo. El ayuntamiento ya anunció en su día una extensa y variada programación para el Any Carròs con el objetivo de implicar a la ciudadanía y dejar un legado para el futuro.

Dentro de esas iniciativas para conmemorar el 700 aniversario de la localidad, el pleno municipal ha aprobado por unanimidad que el actual edificio de Turismo, ubicado en la plaza del ayuntamiento, pase a denominarse Edifici Teresa Ximenes de Borriol.

Teresa Ximenes de Borriol fue la esposa de Francesc I Carròs y madre de Francesc II Carròs, ambos muertos de malaria en Cerdeña.

Después de su muerte, Teresa se encargó de trasladar sus féretros desde la isla italiana hasta el Castell de Rebollet. Más adelante, durante la época de Gregori Maians de Oliva y después del gran terremoto, los sarcófagos fueron trasladados a la Iglesia de la Font, Sant Antoní Màrtir, donde todavía reposan actualmente.

Con este reconocimiento, la Font d'en Carròs pose en valor la figura de Teresa Ximenes de Borriol y su contribución a la conservación de dos elementos patrimoniales medievales de gran importancia para la historia de nuestro municipio.

Una voz femenina de la historia

Teresa, según la propuesta aprobada en el pleno, "es una de las voces femeninas de la historia que solo acostumbra a recordar reyes, conquistas y batallas. Pero, en estas tierras, en el siglo XIV, una mujer tomó decisiones que cambiaron el futuro del Rebollet. Teresa fue una de aquellas nobles medievales empoderadas, que se dedicaban intensamente a gobernar señorías de maridos ausentes y de hijos o hijas menores de edad".

Según el argumento esgrimido en el pleno, "Teresa es la mujer que preserva el legado y mantiene vivo un territorio. Hace casi 700 años, una mujer noble custodió estas tierras en un momento de incertidumbre. Protegió un linaje, gobernó un territorio y aseguró que la historia continuara su curso".

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Espacio representativo

Por todo ello, además de la conveniencia de poner en valor la memoria de personas que han contribuido al desarrollo, identidad y prestigio del municipio fontero, reforzando así el patrimonio inmaterial y la identidad local, y que el edificio municipal destinado a turismo constituye un espacio representativo del municipio, se aprueba la denominación del citado inmueble con el nombre de Teresa Ximenes de Borriol.