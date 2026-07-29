Gandia acogerá el 15 de agosto la 72.ª Travessa al Port y la 23.ª Volta a l'Escullera, que este año cambia de trazado

El Ayuntamiento de Gandia ha presentado una nueva edición de la Travessia al Port y la Volta a l'Escullera, una de las competiciones deportivas con más tradición del calendario local. Las pruebas, organizadas por el Club Natació i Esports Gandia (NIE Gandia) con la colaboración del consistorio y varias entidades, se disputarán el próximo 15 de agosto su 72.ª y 23.ª edición, respectivamente.

La presentación ha contado con la participación del regidor de Deportes, Jesús Naveiro, y de la presidenta del NiE Gandia, Pilar Martí, quien han destacado la consolidación de un acontecimiento que cada verano reúne centenares de nadadores y nadadoras al Puerto de Gandia.

Naveiro ha calificado la cita como "una de las pruebas más tradicionales, emblemáticas e históricas de nuestro calendario deportivo” y ha agradecido la implicación del club organizador así como de todas las entidades y empresas colaboradoras que hacen posible su celebración.

La jornada deportiva empezará a las 9 horas con la Volta a l'Escullera, una prueba de 2.600 metros considerada la modalidad más exigente de la competición. Posteriormente, a las 11 horas, tendrá lugar la Travessia al Port, con un recorrido de 850 metros y abierta a participantes a partir de los 7 años.

Las dos pruebas tendrán como punto de referencia la playa Varadero, mientras que los dorsales se podrán recoger en el paseo del Puerto. Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el 14 de agosto a través de la plataforma Crono4 Sports.

Gran novedad

Pilar Martí ha destacado que la Volta a l'Escullera incorpora este año una novedad importante con un nuevo recorrido íntegramente por el interior del puerto. "Será el mismo circuito que acogerá el Campeonato Autonómico de Aguas Abiertas que se celebrará el próximo 19 de septiembre, ha señalado.

La presidenta del NIE Gandia ha destacado también la elevada participación que registra habitualmente la prueba. A falta de dos semanas para la celebración, las inscripciones avanzan a buen ritmo y la organización espera superar los 800 participantes.

Entre las personas inscritas hay deportistas procedentes de municipios y ciudades como Pilar de la Horadada, Irún, Albacete, Palma de Mallorca, Madrid o Torre Pacheco, además de numerosos representantes de la Comunitat Valenciana y de la comarca de la Safor.

Trofeos

En cuanto a los galardones, se librarán trofeos a los tres primeros clasificados de cada categoría, así como a los mejores deportistas locales. Además, se concederán los tradicionales memoriales Damià Català y José María Ángel "Pitet", destinados a los vencedores absolutos y a los mejores clasificados de cada categoría, respectivamente. También habrá reconocimientos para el participante más joven y para el más veterano de la competición.

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Finalmente, tanto Naveiro como Martí han invitado la ciudadanía y los amantes de la natación a participar y disfrutar de una prueba que forma parte de la historia deportiva de Gandia y que cada verano convierte el Puerto en un gran escenario de competición y convivencia deportiva.