Gandia aprovecha el verano para poner la ciudad patas arriba por obras

El verano, además de ir a la playa o pasear en bicicleta, es una época propicia para hacer limpieza en el fondo del armario, reformar el baño o atreverse con una mudanza. En ello se piensa hasta en las mejores familias y también en el Ayuntamiento de Gandia.

Hay menos probabilidad de lluvia, en el núcleo urbano el tráfico disminuye, especialmente en el entorno de los colegios por las vacaciones escolares, y el éxodo a la playa deja la ciudad medio vacía. Así pues, diversas obras públicas y privadas confluyen estos días, aprovechando la época estival.

Rotonda en Sanxo Llop. / J.C.

Tampoco hay tiempo que perder, ya que las próximas elecciones municipales están a la vuelta de la esquina y hay que cumplir el cronograma de las proyectos comprometidos. Es el caso del sector Sanxo Llop, en el entorno del hospital comarcal, donde se prevé abrir las primeras calles a finales de año. Una de ellas ya se ha hecho con motivo de la ampliación de la rotonda de la avenida d’Alacant, que, junto con el derribo de la nave de Maquinal para transformarla en zona verde, cambiará radicalmente la entrada sur de la ciudad.

Obras en el nuevo hotel Sofía. / J.C.

El área de Mantenimiento y Servicios Básicos está acometiendo una obra para poner filtros en el colector de pluviales en el cruce entre las avenidas del Grau y Alacant. Se construye una reja de desgaste que recogerá elementos sólidos y gruesos para evitar que vayan al río Serpis. Esto ha implicado cortes de tráfico, que durarán hasta el 7 de agosto, y cambios en el sentido de la circulación en las calles Alcalà d’Olmo y Sant Pasqual, hasta que finalicen las obras.

Obras en la avenida d’Alacant. / J.C.

Además, se está arreglando la zona de juegos infantiles en la plaza del Prado. Y hace unos días acabaron en el Grau las obras de reurbanización de la avenida del Port, en las que se han habilitado 170 nuevas plazas de aparcamiento. También se está repasando la pintura viaria en diferentes calles de Gandia, especialmente pasos de cebra en el entorno de los colegios, de cara al inicio del curso. «Ningún servicio de este departamento se para por ser verano», precisa Sebas Gálbez, director general de Calidad Urbana, Servicios Básicos, Ciudad Accesible y Bienestar Animal.

Dragado del puerto deportivo dentro de las obras de la nueva Marina. / J.C.

En Urbanismo también van a tope. Además del citado sector Sanxo Llop se han acabado recientemente muchos proyectos vinculados a los fondos europeos, que debían estar finalizados en julio. Pero siguen los de rehabilitación de viviendas, financiados en parte con esos mismos fondos, y sobre los que se autorizó una prórroga. Son las obras de la calle La Safor, en el Raval; grupo Ferroviaris, en Corea, y las de la calle Benicanena.

Rehabilitación de fachada en una finca junto a la Plaça de la Vila. / J.C.

En cuanto a la inversión privada cabe destacar el hotel Sofía, en el centro histórico, que promueve Vicky Foods y construye OCN, y en la playa la nueva Marina, que han empezado por el dragado. En la playa está prohibido hacer obras en verano pero el ayuntamiento concedió una autorización especial. A esto hay que sumar numerosas rehabilitaciones de fachada de comunidades de propietarios, algunas de ellas financiadas también con fondos europeos.