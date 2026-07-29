Gandia inicia los trámites de licitación del Centro de Día público para personas con diversidad funcional intelectual con una inversión de 4 millones de euros

El alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, acompañado por la regidora de Bienestar Social, Inma Rodríguez, y la coordinadora general de Urbanismo, Maite Alonso, ha anunciado que el Ayuntamiento remitirá esta misma semana al Departamento de Contratación el proyecto definitivo del futuro Centro de Día público para personas con diversidad funcional intelectual de Gandia y la Safor, un paso que permitirá iniciar el procedimiento de licitación de las obras.

Se trata de una infraestructura largamente reivindicada por las familias, las entidades sociales y la comunidad educativa, especialmente por el Centro de Educación Especial Enric Valor, que dará servicio a 50 personas y que nace con el objetivo de dar respuesta a las necesidades de los jóvenes que finalizan su etapa educativa y se encuentran ante la carencia de recursos asistenciales específicos.

Durante su intervención, Prieto ha destacado que el proyecto ha sido "una de las grandes prioridades sociales del gobierno municipal" y ha recordado que ha sido posible gracias a una inversión de 4 millones de euros procedente de la Diputación de València del gobierno anterior, conseguida para incluir esta infraestructura dentro del mapa sociosanitario de la Comunidad Valenciana.

Perseverancia

"Este proyecto es fruto de la perseverancia de las familias, las asociaciones y del Ayuntamiento de Gandia, que asumió esta demanda como una prioridad política e institucional", ha remarcado.

El alcalde ha explicado que la tramitación se ha alargado por la necesidad de adaptar el proyecto a los requerimientos técnicos y normativos de la Consellería de Servicios Sociales y al decreto de tipologías vigente, un proceso que ha comportado varias revisiones y la coordinación permanente entre los equipos técnicos de las dos administraciones. "Se trata de una infraestructura de referencia para Gandia y para toda la comarca", ha señalado.

Si el proceso administrativo se desarrolla según las previsiones, el Ayuntamiento espera adjudicar las obras antes de final de año. El plazo estimado de ejecución de las obras será de unos 14 meses.

Una imagen de la rueda de prensa de este miércoles en el Ayuntamiento de Gandia / Àlex Oltra

La coordinadora general de Urbanismo, Maite Alonso, ha detallado las características de la futura equipación, que se ubicará en una parcela del sector Sanxo Llop, ante el Hospital Universitario Francesc de Borja, dentro del futuro clúster sociosanitario de la ciudad.

El centro estará organizado en tres unidades de convivencia. Dos de ellas dispondrán de capacidad para 20 personas cada una, mientras que la tercera contará con 10 plazas, hasta completar las 50 previstas.

Equipación

Cada unidad de convivencia incorporará aulas, salas polivalentes, almacenes, baños accesibles y un patio propio con zonas cubiertas y descubrimientos. Además, la equipación contará con servicios comunes como por ejemplo sala de rehabilitación, sala de curas, espacio multisensorial, habitación de bajo riesgo, jardín, huertos y una zona deportiva adaptada.

El proyecto también contempla un vial interior que facilitará el acceso de vehículos particulares y transporte adaptado, así como un aparcamiento con 23 plazas. Alonso ha remarcado que la estructura del edificio ha sido diseñada para permitir futuras ampliaciones en altura si las necesidades asistenciales así lo requieren.

Durante la comparecencia, el alcalde también ha abordado la situación de los jóvenes que finalizarán su etapa educativa antes de que el nuevo centro esté operativo. En este sentido, ha explicado que "el Ayuntamiento ya ha trasladado formalmente a la Generalitat Valenciana la necesidad de habilitar una solución temporal que permita garantizar la atención a estas personas mientras se construye la infraestructura definitiva".

Prieto ha informado que la regidora de Bienestar Social remitió en junio una petición a la Dirección General de las Personas con Discapacidad para estudiar la cesión de espacios adecuados donde prestar este servicio provisional. Además, ha anunciado que ha solicitado una reunión con la consejera de Servicios Sociales para coordinar una respuesta conjunta entre administraciones.

Cesión de espacios

El alcalde ha reiterado la plena disposición del Ayuntamiento a colaborar con la Generalitat, incluyendo la posible cesión de espacios municipales y recursos, con el objetivo de ofrecer una solución rápida a las familias afectadas.

Por su parte, la regidora de Bienestar Social, Inma Rodríguez, ha destacado que el diseño del centro se ha elaborado escuchando las familias, los profesionales y las entidades vinculadas a la atención de las personas con diversidad funcional.

Rodríguez ha afirmado que el proyecto recoge las necesidades planteadas por los futuros usuarios y ha asegurado que se trata de una de las iniciativas "más ilusionantes" que impulsa actualmente la ciudad, porque sitúa las personas y, especialmente, las más vulnerables, en el centro de las políticas públicas.

La regidora también ha reiterado el compromiso municipal de acompañar las familias durante el periodo de construcción del centro y de continuar trabajando con la Generalitat para encontrar una respuesta transitoria adecuada.

El futuro Centro de Día para personas con diversidad funcional intelectual se enmarca en la estrategia municipal para consolidar Gandia como referente en salud, bienestar y atención sociosanitaria.

Este proyecto se suma a otras actuaciones desarrolladas en los últimos años, como el Espacio Sanitario Roís de Corella, la nueva residencia de personas mayores de Vitalia o el desarrollo del clúster sociosanitario de Sanxo Llop. En conjunto, estas iniciativas permitirán incorporar más de 350 nuevas plazas asistenciales en la ciudad.

La opinión del PP

El concejal del Grupo Municipal Popular, Guillermo Barber, ha respondido al nuevo anuncio del socialista Prieto sobre el centro de día para personas con diversidad funcional, lamentando que “el socialista Prieto vuelva a mentir a las familias de las personas con diversidad funcional con un tema tan sensible e importante”.

Y es que, según explica Barber, “se trata exactamente del mismo anuncio que presentó como promesa electoral en 2023, cuando aseguró que la licitación estaría lista durante 2024 y que las obras comenzarían en 2025. Hoy, tres años después, lo único que ha anunciado es la finalización del proyecto. El alcalde socialista miente y juega con las necesidades de las familias.”

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Para Barber, “resulta lamentable mercadear con las necesidades de las personas y utilizar un tema tan sensible con fines electoralistas. Más grave aún es hacerlo en plena precampaña electoral, asegurando una vez más que el centro será una realidad. La palabra del socialista Prieto ya no vale absolutamente nada.”