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La Garbi Throws Academy de Gandia sube a lo más alto del podio nacional absoluto con Belen Toimil en la prueba de lanzamiento de peso

Gema Martí, Judit Prats y Óscar Gimeno se sitúan en el Top 6 del atletismo español

El técnico Juanvi Escolano y la lanzadora de peso campeona de España, Belén Toimil

El técnico Juanvi Escolano y la lanzadora de peso campeona de España, Belén Toimil / Club de Córrer el Garbí

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Salva Talens

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Gandia

La élite del atletismo ha disputado el 106º Campeonato de España Absoluto durante este pasado fin de semana en la ciudad andaluza de Málaga.

Entre los participantes de la comarca de la Safor y al margen de Quique Llopis, que suma su cuarto título de campeón consecutivo en los 110 metros vallas, cabe destacar que la Garbi Throws Academy de Gandia también subió a lo más alto del podio.

La academia que dirige el técnico de Gandia, Juanvi Escolano, tuvo en Belén Toimil a su mejor exponente. La final femenina de lanzamiento de peso no dejó sorpresas. Toimil, con un mejor intento de 16 metros y 67 centímetros conquistó su séptimo título consecutivo. La plusmarquista nacional solo consiguió otro lanzamiento válido, en el segundo intento, con 16.47.

La medalla de plata fue para Fiona Mar Villarroel (16.15), que logró una marca personal con un extraordinario último lanzamiento y se coloca novena de todos los tiempos. El bronce correspondió a Tilena Martínez (15.54), que consiguió su mejor marca en el quinto intento.

Otros resultados

En la misma competición de lanzamiento de peso, la atleta gandiense, Judit Prats, finalizó en sexta posición con una marca de 14,00 metros.

Noticias relacionadas

En las finales de lanzamiento de martillo, otra gandiense, Gema Martí, se clasificó en quinto lugar con un mejor lanzamiento de 58,40 metros, mientras que en la de hombres Óscar Gimeno, también de Gandia, fue sexto, alcanzando una marca de 58 metros y 24 centímetros.

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