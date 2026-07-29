El Gobierno Local de Oliva lleva al pleno dos modificaciones de crédito por valor de más de 2,4 millones € para la mejora de infraestructuras y servicios

El Gobierno Municipal de Oliva, formado por los concejales de Projecte Oliva y UCIN, presentará, para su aprobación en el pleno de este jueves, 30 de julio, dos importantes modificaciones de crédito que suman un total de 2.483.195 €. Estas actuaciones, financiadas íntegramente con el Remanente de Tesorería para Gastos Generales (RTGG) del ejercicio 2025, tienen como objetivo principal acometer nuevas inversiones y reforzar varios servicios municipales.

De entre el conjunto de actuaciones previstas, destaca por su cuantía la inversión de 700.000 € destinada a la mejora de la accesibilidad en espacios públicos y a la renovación de la red de abastecimiento de agua potable en varias calles del casco urbano, como por ejemplo Condesa Maians, Mercat, Salvador Soler i Soler, Sanchis Maians, Juan Antonio Maians, Pintor Sorolla y la avenida de València.

Así mismo, se apuesta decididamente por la eficiencia energética con una partida de 400.000 € para la segunda fase del suministro de luminarias tecnología LED y la renovación de cuadros eléctricos del alumbrado público.

En el ámbito rural y de servicios, se han consignado 50.000 € para la construcción y mejora de caminos rurales; 20.000 € más para la construcción de un muro de contención en el Camino Puig de los Frailes; y, por último, otros 50.000 € para la adecuación de las casetas del refugio de animales Vedama.

Otras inversiones significativas incluyen:

• 70.000 € para la equipación técnica y rotulación de la Casa de la Cultura Salvador Cardona Miralles.

• 48.400 € para nuevas canalizaciones de alumbrado.

• 35.000 € por la instalación de un quiosco y el acondicionamiento del Parque Hort de la Bosca.

• 30.000 € para la mejora de la climatización y de la iluminación de las bibliotecas Envic y Tamarit

• 75.000 € acabado del proyecto "Escuelas solares" con el acondicionamiento de las instalaciones eléctricas al CEIP Virgen de los Desamparados y al CEIP Lluís Vives.

• 30.000 € para la adquisición de una máquina elevadora para el cementerio municipal.

El regidor de Hacienda, Mario Vidal, destaca la importancia de la solidez económica de la institución: "Haber cerrado la liquidación del presupuesto de 2025 con un resultado positivo, ligado al hecho que actualmente el Ayuntamiento de Oliva no tiene ninguna deuda financiera con entidades de crédito, nos otorga la capacidad real de actuar con agilidad y recursos propios".

Vidal explica que, gracias a este escenario favorable, el Ayuntamiento puede reinvertir el crédito del remanente en el futuro del municipio: "Este excedente presupuestario es el que nos da la clave para poder invertir en nuevas infraestructuras que nuestro pueblo reclama, como la finalización de la instalación de tecnología LED o las nuevas canalizaciones, pero también nos permite poner al día y mejorar aquellas que ya tenían una necesidad urgente de intervención, como son los caminos rurales, la accesibilidad de nuestras calles o el mantenimiento de los centros escolares y edificios municipales. Estamos gestionando el remanente para asegurar que Oliva no se pare y continúo mejorando sus servicios cada día".

Por su parte, la alcaldesa de Oliva, Yolanda Pastor, subraya el carácter social y de proximidad de estas inversiones: "Estamos dando respuesta a necesidades históricas y urgentes, desde la mejora de nuestros caminos rurales y la accesibilidad de nuestras calles hasta la dignificación de las instalaciones para los animales y el mantenimiento de nuestros parques y edificios municipales".

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Pastor afirma que "nuestro compromiso es que cada euro del superávit se traduzca en una mejora real de la calidad de vida de los vecinos de Oliva, poniendo al día infraestructuras que habían quedado obsoletas".