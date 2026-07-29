Proinbeni Units pel Bàsquet Gandia ya tiene rivales y fechas para su debut en la Liga de Segunda FEB y en la Copa de España 2026-2027

Proinbeni Units pel Bàsquet Gandia jugará su primer partido oficial de la temporada 2026-2027 el fin de semana del 12 de septiembre. Será en la cancha del CEB Llíria en la primera jornada de la fase de grupos de la Copa España.

El fin de semana siguiente llegará el segundo choque, también de la Copa, con la visita al Basket Cartagena, mientras que el estreno en casa ante la afición gandiense tendrá lugar el 26 de septiembre ante el Ciudad Molina Basket.

Una semana más tarde, el 3 de octubre, arranca la competición de la Liga en Segunda FEB. El calendario ha querido que Proinbeni debute en el Pabellón Municipal de Gandia y que sea en un derbi ante el Amics Castelló.

El 10 de octubre se jugará la segunda fecha del campeonato de la regularidad y primer desplazamiento de Proinbeni. Será a la localidad guipuzcoana de Azpeitia para medirse al Biele ISB.

Rivales en la Liga de 2ª FEB

El equipo de la Safor ha quedado encuadrado en la competición liguera dentro del grupo B. Sus rivales serán, además de Amics Castelló y Biele ISB Azpeitia de Guipúzcoa, el Basket Cartagena, Intermáquinas Benicarló, Lobe Tu provincia Huesla La Magia, Logrobasket Log17 de Logroño, CB Zaragoza, Molina Basket de Molina de Segura (Murcia), Class Basquet Sant Antoni de Ibiza, CEB Llíria, Sol Gironés Bisbal Bàsquet de la Bisbal de l'Empurdà (Girona), TQ-CB Prat (Barcelona) y Reina Proteínas Clavijo de Logroño.

La Copa arranca con la fase de grupos, que estará compuesta una vez más por los 28 equipos de Segunda FEB que competirán en 7 grupos de 4 equipos cada uno (proximidad geográfica) a la búsqueda de los 14 billetes que darán acceso a las eliminatorias por el título.

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Un segundo paso en el que entrarán en juego los 18 conjuntos de Primera FEB con una ronda de partidos de dieciseisavos de Final a partido único.