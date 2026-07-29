Una quincena de sacerdotes refuerza este verano las parroquias de Gandia ante la afluencia de turistas

Más de una treintena de sacerdotes están reforzando este verano las parroquias y capillas de zonas turísticas de la archidiócesis de València ante el aumento de fieles y turistas, especialmente en Gandia, Dénia, Xàbia, el Perelló y Sueca, según informa el arzobispado.

Este es el caso de la parroquia de Sant Nicolau, en el Grau de Gandia y otros templos de la costa gandiense, donde están colaborando 15 presbíteros. También en parroquias de Xàbia y Dénia, en Sueca, en Puçol, Canet y Cullera, y, en El Perelló, donde otros 12 sacerdotes realizan turnos este mes y también en agosto.

Los sacerdotes de refuerzo colaboran, habitualmente, en las celebraciones litúrgicas y confesiones, así como en la pastoral del turismo que durante los meses de verano se dirige a los veraneantes. De esta manera, apoyan la labor de los párrocos y se puede ampliar las celebraciones y la pastoral.

Como explica el párroco de Sant Nicolau, Francisco Revert, cada quince días los sacerdotes hacen turnos y ofrecen confesiones continuas, además de todas las celebraciones. La procedencia de los presbíteros de refuerzo es sobre todo de otras diócesis, como Cáceres, Badajoz y Madrid, pero también cuentan con la ayuda de un sacerdote de Burundi.

Igualmente, el Perelló cuenta este verano con la ayuda de 12 sacerdotes procedentes de otras diócesis, además de la de Valencia, y se distribuyen por quincenas en julio y agosto, incluso algunos de ellos permanecerán hasta septiembre.

De esta manera, ayudan en la parroquia del Perelló y las cuatro ermitas que tiene adscritas, ubicadas a lo largo de la playa que amplían sus celebraciones en este tiempo, según expresa su párroco, José Cuadros.

También Puçol y Cullera cuentan con “capillas de verano”, con el fin de dar servicio a los vecinos y turistas que se trasladan a la playa. También Canet d'en Berenguer- cuya parroquia cuenta con una “capilla de verano”, amplía sus horarios para atender al gran número de turistas.

Noticias relacionadas

Por su parte, parroquias de Dénia y de Xàbia, como las de San Bartolomé y Ntra. Sra. de Loreto, también cuentan con la colaboración de sacerdotes de otras diócesis españolas.