El 26 % de la población de la Safor está en riesgo de pobreza

El indicador Arope correspondiente a 2025, que mide el riesgo de pobreza o exclusión social teniendo en cuenta los ingresos de 2024 y la distribución de los ingresos de los hogares de la Comunitat Valenciana, se situó el año pasado en la Safor en el 26 % sobre el total de la población de la comarca.

Esta cifra, publicada recientemente, está ligeramente por encima de la media autonómica, que fue del 25,8 % para el total de la población, frente al 26,2 % del año anterior. Este indicador está recogido en la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) de 2025, cuyos datos por comarcas están publicados por el Institut Valencià d’Estadística (IVE).

Como ya informó Levante-EMV, en este mapa de la pobreza valenciana los mayores valores de la tasa Arope por comarcas corresponden a la Vega Baja (36,3 %), la Marina Alta (33,7 %) y la Marina Baixa (32,3 %), mientras que los menores se dan en la Vall d’Albaida (19,9 %), el Alto Mijares (19,5 %) y els Ports, con un 19,2 %.

En cuanto a la tasa de riesgo de pobreza, en la Safor se situó en el 22,1 %, también por encima de la media autonómica, que fue del 20,2 % de la población.

Carencias

El indicador europeo Arope también mide la proporción de personas residentes en hogares con carencia "material", "material severa", y "material y social severa".

Cabe matizar que para determinarlas se toma como referencia una lista con los siguientes nueve conceptos:

No puede permitirse ir de vacaciones al menos una semana al año No puede permitirse una comida de carne, pollo o pescado al menos cada dos días. No puede permitirse mantener la vivienda con una temperatura adecuada. No tiene capacidad para afrontar gastos imprevistos. Ha tenido retrasos en el pago de gastos relacionados con la vivienda principal (hipoteca o alquiler, recibos de gas, comunidad...) o en compras a plazos en los últimos 12 meses. No puede permitirse disponer de un automóvil. No puede permitirse disponer de teléfono. No puede permitirse disponer de un televisor. No puede permitirse disponer de una lavadora.

La carencia material se refiere a la proporción de personas que viven en hogares que no tienen al menos tres conceptos de la lista anterior. En la Safor este porcentaje es del 15,4 %, frente a la media autonómica del 16,5 %.

La carencia material severa registra aquellas personas que no pueden cumplir al menos cuatro conceptos. Este rubro es del 5,7 % para la comarca de la Safor, inferior a la media autonómica, que es del 6,6 %.

La carencia material y social severa mide a las personas que viven en hogares que no pueden cumplir al menos siete conceptos. En la Safor este porcentaje es del 5,8 %, un punto por debajo de la media autonómica, que es del 6,8 %.

Renta media de los hogares

En cuanto a la renta media por unidad de consumo, los resultados de la Encuesta de Condiciones de Vida para 2025 (obtenidos con los ingresos de los hogares en 2024), la sitúan en la Comunitat Valenciana en 20.584 euros, superior a los 19.574 del año anterior.

Las comarcas con mayor nivel de renta por unidad de consumo fueron València (23.017 euros), els Ports (23.474 euros) y l’Horta Nord (23.741 euros), y las que tienen menor nivel son la Marina Baixa (17.135 euros), la Marina Alta (16.591 euros) y la Vega Baja (15.809 euros). La Safor se situó entre las de menor renta, la octava comarca por la cola, con unos ingresos de 19.984 euros.

El IVE matiza que estos indicadores comarcales tienen carácter provisional. En diciembre, coincidiendo con la publicación de los principales indicadores de la encuesta de condiciones de vida a nivel provincial, se revisarán estas estimaciones a fin de asegurar la coherencia de los resultados en todos los niveles territoriales.

Por otra parte, para facilitar la comparación de los ingresos entre hogares con distinto número de miembros se utiliza la unidad de consumo, que se calcula mediante la llamada escala de la OCDE modificada, que asigna un peso de 1 al primer adulto, 0,5 a los demás adultos y 0,3 a los menores de 14 años. Así, por ejemplo, un adulto que vive solo constituye una unidad de consumo; y una pareja con dos menores de 14 equivalen a 2,1 unidades de consumo.