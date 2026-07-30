Arranca la pretemporada en el Club de Fútbol Gandia: Seis partidos de preparación con el Trofeo Ciutat de Gandia como gran broche final el 29 de agosto

El primer equipo del Club de Fútbol Gandia ha iniciado esta semana los entrenamientos de pretemporada con la mirada puesta en su regreso a la Lliga Comunitat, categoría a la que ascendió en la pasada campaña en calidad de campeón de Primera FFCV.

La plantilla blanquiazul que dirige el técnico artífice del ascenso, Alberto Gregori, empieza a ejercitarse en el Estadio Guillermo Olagüe para iniciar la preparación física y táctica del nuevo curso.

Con el objetivo de alcanzar el máximo nivel competitivo antes del comienzo de la liga, la entidad ha diseñado un completo calendario de preparación de seis encuentros. El primero, el viernes 7 de agosto en el Estadio Guillermo Olagüe en un torneo triangular frente al CE La Font y al Racing Rafelcofer CF. Posteriormente, el martes 11 de agosto, recibirá también en su feudo al Atlético Saguntino, para afrontar después dos compromisos a domicilio contra el Massanassa CF el viernes 14 de agosto y ante el Pego CF el viernes 21 de agosto.

El tramo final de la pretemporada traerá de nuevo al equipo a su estadio para medirse a la UE Tavernes el martes 25 de agosto, concluyendo los partidos preparatorios el sábado 29 de agosto con la celebración del histórico Trofeo Ciutat de Gandia ante la UD Oliva, cita que servirá como partido de presentación oficial del bloque ante su afición. Los partidos de pretemporada están incluidos en el abono.

Campaña de socios y abonados

De forma paralela al inicio de la actividad sobre el césped, el Club de Fútbol Gandia recuerda que continúa abierta la campaña de abonados para la temporada 2026/2027 bajo el lema "Vuelve la Ilusión". Con la firme voluntad de reconocer y premiar la fidelidad de sus seguidores, la directiva ha optado por congelar la totalidad de las tarifas respecto al ejercicio anterior.

De este modo, el carnet de General se mantiene en 50 euros, el pase de Tribuna en 100 euros y la categoría de Honor en 150 euros, garantizándose además el acceso gratuito a todos los partidos amistosos de pretemporada que se jueguen en el Guillermo Olagüe para todas las modalidades de socio.

El club ha implementado este año notables ventajas operativas para su masa social. Aquellos aficionados que se decanten por las categorías de Tribuna u Honor, además de disponer de obsequios oficiales de bienvenida sujetos a disponibilidad, contarán con la posibilidad de escoger entre un abono digital o un carnet físico personalizable con diferentes diseños que representan el arraigo de la entidad con la ciudad y sus tradiciones. Especialmente ventajosa resulta la modalidad de Socio de Honor, que añade la reserva de un asiento asignado.

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Tanto las renovaciones de los pases como las nuevas inscripciones se podrán tramitar vía internet a través de la Tienda Online del CF Gandia, así como de forma presencial en las instalaciones del club ubicadas en el Estadio Municipal Guillermo Olagüe, abiertas al público en horario de verano de lunes a jueves en horario de tarde, de 17:30 a 20:00 horas.