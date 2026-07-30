Benirredrà es el pueblo más 'rico' de la Safor y Palmera el de menor renta por hogar

Benirredrà se confirma, una vez más, como el municipio más "rico" de la Safor, es decir, donde mayor es la renta neta media de los hogares, con unos ingresos de 29.946 euros por unidad de consumo. Por el contrario, es de menor renta es Palmera, con 16.450 euros, aunque a la cola también están los tres grandes de la Safor, Gandia y Oliva, ambos también con 16.450 euros, y Tavernes de la Valldigna, con 17.150 €.

Los datos se recopilan en el último informe trimestral de la Cátedra de Pensamiento Territorial Joan Noguera, de la Universitat de València dentro del Observatorio Territorial de Gandia, una herramienta de divulgación para el análisis de la realidad social, económica y territorial de la ciudad.

El estudio aborda la evolución de la renta neta por unidad de consumo entre los años 2015 y 2023. En la parte alta de la tabla, además de Benirredrà, aparecen, con datos de 2023, Castellonet de la Conquesta (23.565 €), Guardamar de la Safor (22.970 €), Benifairó de la Valldigna (21.939 €) o Potries (20.468 €), todos por debajo de los 2.000 habitantes, aunque con unos tamaños poblacionales muy diversos.

Esta dimensión reducida hace que la composición social y residencial pese mucho en los resultados de renta. Más que municipios con una economía propia especialmente diferenciada, pueden describirse como espacios residenciales muy conectados con el mercado local de trabajo, especialmente Gandia, pero con menor heterogeneidad social que los cascos urbanos principales y con funciones residenciales importantes.

Por eso, advierte el informe, "sus rentas elevadas se tienen que interpretar con prudencia y no necesariamente como un indicador directo de mayor dinamismo económico que el resto del territorio, pero sí que determina un mayor nivel de bienestar material a disposición de su población residente".

En el caso de Gandia los datos muestran que la renta creció un 36,3 % durante el periodo analizado, pero todavía está lejos de converger con respecto a la media de la Safor y de la Comunitat Valenciana, con 7 puntos de diferencia.

Los autores interpretan que Gandia, como capital comarcal, concentra "una estructura social mucho más diversa que el resto de municipios de su entorno, con una elevada centralidad comercial, administrativa, turística y de servicios, y una presencia más visible de hogares con rentas modestas y bajas". Esta realidad, según justifican, "hace que la ciudad combine una intensa actividad económica con una mayor heterogeneidad social y una distribución de rentas más compleja".

En definitiva, en los municipios más grandes "una renta media o mediana más baja puede reflejar no tanto una economía débil, sino una mayor complejidad social, más desigualdad interna y un mercado laboral con una presencia relevante de actividades de salarios medios y bajos en comparación en otros municipios de la comarca".