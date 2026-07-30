Benirredrà reafirma su compromiso con la educación y la cultura: El ayuntamiento entrega los premios a los estudiantes locales con mejor expediente académico
Estos reconocimientos cumplen ya 17 años en apoyo al esfuerzo constancia de los jóvenes
Benirredrà ha otorgado los Premios al Mejor Expediente Académico 2026, que este año llegan a su decimoséptima edición. El acto se ha celebrado en el salón de plenos del Ayuntamiento.
Los estudiantes premiados son Marcel Morente (ESO), Lucia Aparisi (Bachillerato, Grados Medio y Superior) y Cristina Toscano (Universidad).
Estas tres categorías tenían, además, un premio extra económico con 50 euros para la o el mejor de ESO, 100 euros para Bachillerato, Grados Medio y Superior y 150 euros destinados a la universitaria más destacada de la localidad.
Autoridades
Allí han estado la alcaldesa de Benirredrà, Vicky Bordes, junto al primer teniente de alcalde y concejal de Cultura, Rafa Ribot y el edil Javier Sirerol, que han hecho entrega de los galardones.
Con estos premios, el Ayuntamiento de Benirredrà reafirma su compromiso con la educación y la cultura, apoyando al esfuerzo, la constancia y la excelencia académica de la juventud de nuestro pueblo.
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