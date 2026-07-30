Benirredrà reafirma su compromiso con la educación y la cultura: El ayuntamiento entrega los premios a los estudiantes locales con mejor expediente académico

Benirredrà ha otorgado los Premios al Mejor Expediente Académico 2026, que este año llegan a su decimoséptima edición. El acto se ha celebrado en el salón de plenos del Ayuntamiento.

Los estudiantes premiados son Marcel Morente (ESO), Lucia Aparisi (Bachillerato, Grados Medio y Superior) y Cristina Toscano (Universidad).

Estas tres categorías tenían, además, un premio extra económico con 50 euros para la o el mejor de ESO, 100 euros para Bachillerato, Grados Medio y Superior y 150 euros destinados a la universitaria más destacada de la localidad.

Autoridades

Allí han estado la alcaldesa de Benirredrà, Vicky Bordes, junto al primer teniente de alcalde y concejal de Cultura, Rafa Ribot y el edil Javier Sirerol, que han hecho entrega de los galardones.

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Con estos premios, el Ayuntamiento de Benirredrà reafirma su compromiso con la educación y la cultura, apoyando al esfuerzo, la constancia y la excelencia académica de la juventud de nuestro pueblo.