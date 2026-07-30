Daimús, Guardamar, Bellreguard y Piles: Los lavapiés de las playas del sur o el cuento de nunca acabar
Los ayuntamientos se quejan de la inacción de la Generalitat Valenciana ante el mal funcionamiento de estas instalaciones y comparten el malestar de los vecinos y turistas
La semana pasada fue el Ayuntamiento de Piles, en la presente, el de Daimús, y ahora son los de Bellreguard y Guardamar de la Safor. Todos comparten el malestar de vecinos y turistas ante el mal funcionamiento de los lavapiés de sus respectivas playas.
Los Ayuntamientos de Piles y Daimús han llegado a emitir sendos comunicados de crítica ante la inacción de la Generalitat Valenciana, que es la institución responsable y tiene la competencia de los lavapiés.
Desde Piles, la alcaldesa confirma que las quejas han surtido efecto: "En nuestra playa ya está todo arreglado. Nosotros nos movimos desde el primer día y la empresa encargada de los lavapiés estuvo aquí el fin de semana y lo ha solucionado todo, de momento".
En Daimús, su concejal de Turismo, Borja Bover, destaca que "básicamente pedimos que se repare cono toca, que si hay una pieza para cambiar, que se cambie. Hay lavapiés que están para cambiar enteros, pero no se cambian. Llevamos así todo el verano. El que se queda en marcha, el que sale mal el agua, el que no sale el agua... todo ello sumado a las bombas, que no dan abasto a la demanda".
En Bellreguard es su alcalde, Àlex Ruiz, el que explica que "lo del mal funcionamiento de los lavapiés es continuo, pero no de ahora, de siempre. Hemos pedido incluso que nos cambien unos que dan vergüenza de ver y nos dicen que no tienen, que ya lo licitarán".
A todo ello, añade Ruiz, "los turistas no atienden a razones y, claro, echan la culpa a los ayuntamientos cuando se trata de una competencia de la Generalitat. Nosotros los limpiamos, pero hay algunos que están para tirar".
Desatención
El mismo alcalde remarca "la desatención que sufrimos los municipios pequeños desde las instituciones gobernadas por los partidos mayoritarios, a pesar del énfasis con el que hablan de la importancia del turismo", y recuerda que desde "el temporal Gloria de hace varios años nos desaparecieron dos zonas de juegos infantiles en la arena que no han sido repuestos y hay otro arriba en el paseo, en la plaza de la marina, que está para tirar, pero y aún lo mantenemos".
En Guardamar de la Safor, habla la alcaldesa Ana Isabel Ferrer: Nosotros sufrimos del mismo problema, dependemos de la bomba de Bellreguard y cuando no tiene suficiente potencia, se bloquea o se para. Normalmente eso ocurre a las horas que la gente vuelve a casa, que es la franja de mayor demanda".
Mantenimiento
Desde Miramar apuntan que "cuando hemos tenido alguna incidencia puntual, nos la han resuelto lo antes posible. En general, el funcionamiento de la playa está siendo el normal de todos los veranos, con algunas cuestiones puntuales que se han podido solucionar sin mayores problemas. Por ahora, no tenemos ninguna incidencia destacable. De todas formas, nosotros también estamos pendientes de las instalaciones durante todo el año y, cuando detectamos cualquier incidencia, la comunicamos porque se pueda solucionar lo antes posible. Incluso, si hace falta".
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