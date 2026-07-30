La Diputación de Valencia felicita a los niños del equipo de Gandia que quedaron terceros en el mundial de robótica

El presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó, ha ofrecido una recepción oficial a los componentes del Gandialab Team, el equipo de robótica educativa que acaba de conseguir la tercera plaza mundial en el Asia Pacífic Open Championship 2026, disputado en la ciudad australiana de Sidney, en la categoría de Proyecto de Innovación.

El equipo que viajó a la competición está formado por un total de 11 niños de entre 10 y 14 años, tanto de Gandia como de otros municipios de la Safor.

La Diputación de Valencia ha sido una de las entidades que ha apoyado económicamente a Gandialab para que pudiera participar en el torneo celebrado en Australia.

Durante el acto de recepción, Vicent Mompó se ha mostrado "muy orgulloso por haber colaborado con el equipo y haberos ayudado a conseguir este gran logro. Habéis sido un ejemplo de trabajo en equipo y habéis representado a nuestra tierra de la mejor manera posible. Enhorabuena".

Entrenador

El entrenador del equipo, Víctor Rodrigo, ha explicado todos los detalles del transcurso de la competición, en la que los participantes tuvieron la dificultad añadida de defender su proyecto ante un tribunal en inglés. También ha destacado que los miembros de Gandialab eran de los más jóvenes de todo el evento.

El grupo de Gandia y la Safor ha podido participar en la competición más prestigiosa del mundo gracias a que ocupó una de las cuatro primeras posiciones en la Gran Final de la First Lego League de España, a la que concurrieron más de 1.300 equipos de todas las partes de España. De este modo, se ha completado un gran 2026, en el que también se proclamaron campeones absolutos de la Comunidad Valenciana.

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Gandialab Team es un equipo de robótica nacido en 2021 en la capital de la Safor, que ya se ha convertido en toda una cantera de talento e innovación. El objetivo por el que trabajan es investigar y desarrollar proyectos que den solución a los problemas reales, siempre con la mirada puesta en el futuro.