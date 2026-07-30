La emoción de los más pequeños ante el Tio de la Porra se plasma en el cartel anunciador de la Fira i Festes de Gandia 2026

La regidora de Cultura, Balbina Sendra, acompañada por el artista e ilustradora local, Isabel Lluch Durà, ha presentado el cartel oficial de la Fira i Festes de Gandia 2026. Sendra ha destacado durante la presentación la importancia de este acto, que marca el inicio de una nueva edición de la Fira y pone en valor el talento creativo de la ciudad.

La edil ha mostrado su satisfacción por contar este año con una autora gandiense para realizar el cartel anunciador, una artista que, según ha señalado, representa perfectamente el talento local y cuenta con una trayectoria consolidada en el ámbito de las artes plásticas y la ilustración.

Sendra ha repasado la formación y trayectoria profesional de Isabel Lluch, licenciada en Bellas Artes por la Universitat Politècnica de València y profesora de dibujo y pintura, además de gerente de la Academia de Arte AD. La regidora ha resaltado su estilo personal y íntimo, caracterizado por la capacidad de transformar momentos cotidianos en escenas cargadas de emoción mediante el uso del dibujo y las manchas de color.

Isabel Lluch ha agradecido la confianza depositada por el Ayuntamiento y ha confesado que realizar el cartel de la Fira i Festes de Gandia era un sueño que albergaba desde hacía años. La autora ha explicado que afrontó el encargo como un reto ilusionante, consciente que se trata de una imagen que pasa a formar parte de la historia colectiva de la ciudad.

Reflexión

La ilustradora ha señalado que, antes de iniciar el diseño, reflexionó sobre que representa la Fira i Festes para la ciudadanía y, especialmente, para los más pequeños. Aunque reconoció que las atracciones, el teatro de calle, la música o los espectáculos forman parte de la esencia de las fiestas, consideró que el verdadero inicio de la Fira llega con la aparición del Tio de la Porra.

A partir de esta idea, decidió centrar la obra en la emoción que sienten los niños y las niñas cuando entran en contacto con este personaje tan arraigado a la tradición gandiense. El cartel captura ese instante fugaz en que un niño recibe el sombrero o puede acercarse al Tio de la Porra, un momento que la autora ha querido convertir en una imagen perdurable.

Los niños, protagonistas

La obra presenta un niño como protagonista absoluto, simbolizando que el Tio de la Porra es una figura colectiva con la cual toda la ciudadanía puede identificarse. «El Tio de la Porra somos todos», ha explicado el artista, quien ha querido reflejar el carácter integrador y popular de un personaje que transciende edades, géneros y colectivos.

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En cuanto a la propuesta visual, Lluch ha utilizado los colores característicos del Tio de la Porra, combinados con un dibujo en blanco y negro que otorga todo el protagonismo a la figura infantil. La composición se completa con una tipografía de trazo manual, característica de su estilo artístico, que aporta fuerza y personalidad al conjunto.