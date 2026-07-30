Flamenco y ritmos africanos en un fin de semana de doble sesión en el Festival Polisònic de Gandia

El Festival Polisònic de Gandia ofrece este fin de semana una doble sesión con flamenco y ritmos africanos. Los conciertos tendrán lugar, como siempre, en el jardín de la Casa de Cultura de Gandia a las 21.30 horas.

Este viernes, día 31 de julio, será el turno de La Jose, una mujer caracterizada por la fuerza y la versatilidad en la voz y en el baile. Hija de una amante del baile flamenco y un gitano enamorado del cante puro, La Jose tiene una presencia escénica poderosa, que no deja a nadie indiferente y que cambia de registro utilizando recursos musicales, vocales y de baile que beben del flamenco, el jazz, el soul, la tradición ibérica o las músicas orientales y del Norte de África.

De Burkina Fasso

El sábado, primer día de agosto, estarán sobre el escenario del Polisònic los componentes de Kanazoé Orkestra, una banda originaria de Burkina Faso, que propone una música de alta tensión musical y energía bruta.

Liderados por Seydou Diabaté, un virtuoso del instrumento de percusión denominado balafon, sus giras por todo el mundo los han llevado a ser considerados como los embajadores de la música urbana africana, con letras que son una llamada al respeto y a la tolerancia.

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Las entradas para ambas actuaciones pueden adquirirse en la Casa de Cultura y en Vivaticket.es, al precio de 10 euros, con descuentos por Carnet Joven o de Pensionista.