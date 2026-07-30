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Gandia renueva el caucho de los juegos infantiles de la plaza del Prado y revisa su seguridad

Las obras han durado un mes y el ayuntamiento ha invertido 62.543 euros

Los juegos infantiles.

Los juegos infantiles. / Àlex Oltra

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Josep Camacho

Josep Camacho

Gandia

Los juegos infantiles de la plaza del Prado, en Gandia, cuentan con un nuevo pavimento, y además el ayuntamiento ha revisado su seguridad. El alcalde, José Manuel Prieto, acompañado por la presidenta de la Junta de Distrito del Raval, Maribel Codina, y el director general de Servicios Básicos y Calidad Urbana, Sebas Gálvez, visitaron esta mañana la zona para comprobar el resultado de los trabajos de mejora realizados.

Esta actuación forma parte del Plan de Humanización de Plazas y Calles, y supone una nueva inversión destinada a mejorar la calidad urbana y la seguridad de los espacios públicos. Se trata, además, de la tercera intervención que se lleva a cabo en esta instalación desde el año 2022.

Los trabajos han contado con un presupuesto de 62.543 euros y un plazo de ejecución de un mes. Las tareas realizadas han incluido la retirada del pavimento de caucho, la reposición de la capa base en las áreas afectadas y la instalación de un nuevo pavimento continuo de caucho. Además, se ha llevado a cabo una revisión completa de los juegos infantiles existentes.

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Prieto señaló que esta actuación “es una de las actuaciones que realizaremos en zonas de juegos infantiles durante los próximos meses”, y apeló a “cuidar entre todos este tipo de espacios para que se puedan disfrutar durante mucho tiempo”.

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