Gandia renueva el caucho de los juegos infantiles de la plaza del Prado y revisa su seguridad
Las obras han durado un mes y el ayuntamiento ha invertido 62.543 euros
Los juegos infantiles de la plaza del Prado, en Gandia, cuentan con un nuevo pavimento, y además el ayuntamiento ha revisado su seguridad. El alcalde, José Manuel Prieto, acompañado por la presidenta de la Junta de Distrito del Raval, Maribel Codina, y el director general de Servicios Básicos y Calidad Urbana, Sebas Gálvez, visitaron esta mañana la zona para comprobar el resultado de los trabajos de mejora realizados.
Esta actuación forma parte del Plan de Humanización de Plazas y Calles, y supone una nueva inversión destinada a mejorar la calidad urbana y la seguridad de los espacios públicos. Se trata, además, de la tercera intervención que se lleva a cabo en esta instalación desde el año 2022.
Los trabajos han contado con un presupuesto de 62.543 euros y un plazo de ejecución de un mes. Las tareas realizadas han incluido la retirada del pavimento de caucho, la reposición de la capa base en las áreas afectadas y la instalación de un nuevo pavimento continuo de caucho. Además, se ha llevado a cabo una revisión completa de los juegos infantiles existentes.
Prieto señaló que esta actuación “es una de las actuaciones que realizaremos en zonas de juegos infantiles durante los próximos meses”, y apeló a “cuidar entre todos este tipo de espacios para que se puedan disfrutar durante mucho tiempo”.
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