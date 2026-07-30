Gandia renueva el caucho de los juegos infantiles de la plaza del Prado y revisa su seguridad

Los juegos infantiles de la plaza del Prado, en Gandia, cuentan con un nuevo pavimento, y además el ayuntamiento ha revisado su seguridad. El alcalde, José Manuel Prieto, acompañado por la presidenta de la Junta de Distrito del Raval, Maribel Codina, y el director general de Servicios Básicos y Calidad Urbana, Sebas Gálvez, visitaron esta mañana la zona para comprobar el resultado de los trabajos de mejora realizados.

Esta actuación forma parte del Plan de Humanización de Plazas y Calles, y supone una nueva inversión destinada a mejorar la calidad urbana y la seguridad de los espacios públicos. Se trata, además, de la tercera intervención que se lleva a cabo en esta instalación desde el año 2022.

Los trabajos han contado con un presupuesto de 62.543 euros y un plazo de ejecución de un mes. Las tareas realizadas han incluido la retirada del pavimento de caucho, la reposición de la capa base en las áreas afectadas y la instalación de un nuevo pavimento continuo de caucho. Además, se ha llevado a cabo una revisión completa de los juegos infantiles existentes.

Noticias relacionadas

Prieto señaló que esta actuación “es una de las actuaciones que realizaremos en zonas de juegos infantiles durante los próximos meses”, y apeló a “cuidar entre todos este tipo de espacios para que se puedan disfrutar durante mucho tiempo”.